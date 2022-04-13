劉思慕被德勤炒魷10年上網發晦氣　會計變茄哩啡︰尚有一口氣追夢

劉思慕在IG上載千字文，紀念被德勤炒魷十年。（IG圖片）

主演《尚氣：十環幫傳奇》（Shang Chi）的加拿大華裔演員劉思慕，日前在社交媒體上載千字文，「紀念」十年前被德勤會計師事務所「炒魷」的日子，更囂張「感謝」德勤摧毀了他的一切，令他發奮追夢，得到今天的成功。

劉思慕在文中提到：「十年前的今天（12日），我被帶到我在德勤的管理合夥人辦公室，並被告知他們將立即終止我的工作⋯⋯（開放式辦公室裡）沒有人動彈，沒有人低聲鼓勵，甚至沒有人看向我的方向。 我強忍著屈辱的淚水，抓起我的東西，再也沒有回頭。」

劉思慕求學時一直受訓成為會計師，入職第八個月卻被德勤加拿大「炒魷」。（imdb）

對於被「抄魷」的羞辱，劉思慕形容：「十年前，我以為我的生命結束了。 我浪費了家人在我身上投入的無數時間和金錢。 多年的教育，資優教學，努力地不辜負我父母的期望。 一切都在一瞬間崩潰了。」

失業後，劉思慕形容自己像「盲頭烏蠅」一樣四處亂撞，經歷幾年負債、嘗試打入娛樂圈，最後終於「捱出頭」。他指出：「我知道運氣在我的成功中發揮了重要作用，但我確信，如果我沒有扮演兩個改變生活的角色，我仍然會以我自己的方式找到追求成功的目標和意義。 」

劉思慕早前出席奧斯卡頒獎典禮，並擔任頒獎嘉賓。（Getty Image）

最後，劉思慕在末段開名「感謝」保羅吉本（Paul Gibbon）和德勤多倫多辦事處：「真誠地，誠實地，謝謝你。 你為我做了我自己從來沒有勇氣做的事； 你摧毀了我為別人建立的生活，這樣我終於可以開始為自己建立生活了。」

劉思慕經過多年努力，參演《尚氣：十環幫傳奇》，成為第一位Marvel華裔超級英雄。（imdb）

劉思慕1989年出生於黑龍江哈爾濱，5歲跟隨父母移民加拿大。他畢業於西安略大學（University of Western Ontario），任職於德勤會計師事務所的第八個月便被「炒魷」。後來在電視劇及電影中做「茄哩啡」，漸漸爭取到角色，據早前劉思慕接受訪問透露，他曾經與Henry Golding於《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）爭奪男主角的角色。

據劉思慕早前訪問，他曾於《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的試鏡與Henry Golding爭奪男主角的角色。（imdb）

劉思慕於2019年憑第一部主演的電影《尚氣：十環幫傳奇》，成為第一位Marvel華裔超級英雄，而為人熟悉，同戲有多位資深華裔演員參演，包括：梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉及元華。