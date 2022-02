憑Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)爆紅的加拿大華裔演員劉思慕,趁農曆新年在Instagram上載了「尚氣」的Cute版公仔、利是封和揮春的照片,向一眾粉絲拜年,更搞笑串爆戲中另一華裔演員錢信伊:「願虎年和平昌盛!祝願你同你愛的人農曆新年快樂。除非你或你其中一個愛人是錢信伊。X這個人。」

劉思慕向粉絲拜年。(IG/@simuliu)

拜過年後,劉思慕上載了染了一頭金髮的新造型,並寫道:「對不起媽,請不要殺我!」在戲中飾演劉思慕母親的陳法拉立即搞笑留言指:「兒子,我非常失望!」隨即引起網民注意。另外,有大批網民都留言取笑劉思慕的新髮型完全跟他不合襯,並勸他將頭髮染回黑色。

劉思慕新年轉Look染金毛慘被取笑MK。(IG/@simuliu)