真人版電影《芭比》(Barbie),由索尼影業轉至華納兄弟影業發展,亦一早落實由荷里活女星瑪歌羅比(Margot Robbie)擔正芭比一角。而繼早前再落實由荷里活男神賴恩高斯寧(Ryan Gosling)演繹男朋友Ken一角後,今日(12/2)又有消息指「尚氣」劉思慕都會加盟飾演一角。



瑪歌羅比呢個look都好似Barbie。(劇照)

據《The Hollywood Reporter》報道,因為拍攝《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)廣為大家認識的男主角劉思慕,將會加盟劇組,雖然暫未透露會扮演甚麼角色,但見到「尚氣」與「小丑女」 瑪歌羅比同場,都算係另類超級英雄聯盟。而除了劉思慕,《俏Betty》(Ugly Betty)的艾美獎視后艾美莉卡弗利拉(America Ferrera)都會參與演出。



劉思慕會加盟,但唔係係演Ken 一角,Ken早落實由賴恩高斯寧飾演。(劉思慕IG@simuliu)