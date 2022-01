變種病毒Omicron疫情肆虐全球,歐美國家沒人確診人數高達數十萬,而去年因主演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而爆紅的劉思慕於日前(21/1)在Instagram表示自己確診Omicron,慶幸症狀並不嚴重。

劉思慕上載了一張在猶他州度假的滑雪照,留言寫道:「我一直在想為什麼玩了一整天單板滑雪之後會這麼累,原來是感染了Omicron。」他透露自己目前狀態良好,症狀很輕,好好隔離修養應該能及早康復。他感謝所有網民及粉絲的關心,更開玩笑表示:「沒想到Omicron也征服了尚氣!」