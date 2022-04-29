徐忠信一次意外動作生涯告終　「十字韌帶斷剩一條跳高都做唔到」

香港動作演員，從來都是憑一口氣，一股勁，將動作做到最驚險亮麗，然後令觀眾看得目瞪口呆，令外國電影人也將「Hong Kong Action」定為一個指標。現年69歲，人稱「大師兄」的徐宗信，入行40多年，見證住香港動作的興衰，早前他接受無綫新聞節目《無耆不有》訪問，又講述40年來的動作生涯，更遺憾早在1989年一個意外，令他的動作演員事業告終。

回想自己的動作可帶動全球觀眾對香港動作片另眼相看，還是非常滿足。（《無耆不有》影片截圖）

談到最嚴重的一次受傷，徐忠信感慨良多。（《無耆不有》影片截圖）

現年69歲的徐宗信，回想起香港動作的輝煌歷史，依然是一臉自豪地娓娓道來。談到香港動作片的轉捩點，要數到當年四大京班轉投電影行業。「當年最被外國觀眾接受的，是四大京班出身，為香港動作片注入新力量的時候，最具代表當然是七小福。」京劇的衰落卻造就香港動作電影的興旺。

洪金寶與師父于占元及其他七小福成員，改變了香港電影在國際地位。（資料圖片）

口頭禪︰「你唔得呀，我嚟！」

同處一年代，徐忠信都引以為傲。「大師兄」做動作出名夠膽夠狠，口頭禪是︰「你唔得呀，我嚟！」至今仍令自己津津樂道的一個動作，是從城樓一跳。「當時想拍一個鏡頭，一個人在城樓被劈一刀，然後跌落對面平房卸力，再落地。」動作一氣呵成冇得借位呃呃氹氹，當時身邊一眾動作演員都不請纓，此時「大師吧」又是一句︰「你唔得呀，我嚟！」結果順利完成，全場拍手。

一次意外 抱憾終身

自信是當龍虎武師必備，但意外往往就是攻其不備。1989年，徐忠信要替鄭少秋一個由二樓茶樓跳落地的動作，沒有太多花巧，亦已做足安全措施，自覺無問題，偏偏就生意外。徐忠信︰「二樓高轉身落地，腳著地時有軟墊墊住，本應無事，但轉動力太大腳還轉，結果扭斷了十字韌帶立即送院。」十字韌帶斷剩一條，半月板切剩一半，事後做物理治料花了10個月時間，總算可正常走路，但彈跳動作已經做不來，只能轉做武術指導。是唏噓，但「大師兄」說起來仍不失幽默︰「以前成日講『你唔得呀，我嚟！』而家就得把口。」

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梁博恩擔當《一秒拳王》武術指導，大讚周國賢最有打拳天份。（照片由受訪者提供）

薪火相傳

自己做不到，但亦可培育出下一代，現年43歲的梁博恩就是徐忠信的徒弟，1999年入行，當過動作演員、替身、演員，近年亦當上《今晚打喪屍》 (2017)、擊鬥女神 (2020)動作導演，又擔任《空手道》 (2017)、《女士復仇》 (2017)、《一秒拳王》 (2020)動作指導，可謂青出於藍。但在梁博恩眼中就是青黃不接，最明顯是43歲的他，已算是行內年輕一代。梁博恩︰「主要是開工不足，吸引不到年輕人入行，而動作又是要浸淫，少了訓練機會技巧都會不夠純熟，現期望電影市道可愈做愈好，令更多人有意入行。」

兩師徒見面，談起當日練武的招式。（《無耆不有》影片截圖）

本身已開工不足，再加上疫情，完全癱瘓。（《無耆不有》影片截圖）

演員的生命完全負托在動作指導身上，一絲不苟。（《無耆不有》影片截圖）

談起疫情，行家都是拋下四個字︰「開工不足」（《無耆不有》影片截圖）