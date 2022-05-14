《魔警》吳彥祖最被忽視之作　影射「徐步高案」重演隧道殺同袍

由影帝張家輝與吳彥祖主演，林超賢導演的電影《魔警》（2014），上畫時備受關注，正正是因為「魔警」二字，令人聯想到發生在2006年，「魔警徐步高殺同袍」案上，當日的新聞畫面歷歷在目，而且案情撲朔迷離，多年來仍有很多不解之謎。而戲中吳彥祖正是飾演被心魔所困的警察，張家輝既是大賊又是警察，難怪當年張家輝也笑言：「拍這部電影時，我都快精神分裂！」



《魔警》特別重演「隧道殺人」一幕，令觀眾看得疑幻似真。（《魔警》劇照）

電影《魔警》當年開拍以來，都認定是影射當年轟動一時的「魔警徐步高殺同袍」一案，他以警察身份殺警察，並懷疑搶槍前往打劫，但上畫時，導演林超賢堅稱電影只是以此案為靈感，重點是探討人為何會走火入魔？連帶主演的兩位主角張家輝及吳彥祖，演畢後亦覺得電影和徐步高故事不同。張家輝更曾經嘗試了解這案件，發現有很多心理上的問題，都只是大家在猜測，真相無人知。至於吳彥祖在演繹該角色時，便從「一個警察為什麼走火入魔」這個問題出發，為角色設計了他的家庭背景、童年經歷等，慢慢創造出這個角色。

張家輝這個冷笑畫面，令人心寒。（《魔警》劇照）

雖然不是直接改編這故事，但導演林超賢為了讓觀眾看《魔警》時，有種虛實交錯的感覺，又特別彷效當年發生徐步高殺警兇案的行人隧道內，拍了一場吳彥祖追捕疑犯的槍戰戲。吳彥祖：「《魔警》是在真實、虛假之間互相交錯，真假難分。」至於張家輝在戲中既飾演兇狠大賊，但同時間又是一位警員。

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提起隧道槍擊案，發生於2006年，警員徐步高在位於尖沙咀的行人隧道中持槍伏擊兩名警員，發生激烈槍戰後，其中一名警員殉職，一名重傷，而徐步高亦被當場擊斃。犯案動機至今仍是一個謎，不過早前TVB節目《逝者代言人》便找來法醫來拆解槍戰中令人大惑不解的案程。

逝者代言人｜法醫拆解徐步高槍擊案過程 警員梁成恩被行刑式處決

其中講到案中中槍死亡的曾姓警員，被徐步高用槍擊中後，竟仍可連開五槍射殺徐步高，更將佩槍放回搶袋後才離世，看似極不合理，更曾被推敲現場有第四個人。不過解剖後，法醫官發現徐步高擊中曾警員的脊椎，子彈反彈後割穿頸部靜脈，失血過多被自己的血導致窒息而死。其間有足夠時間和清醒狀態，更指如果有懂得急救的人，用筆或者其他工具刺在喉嚨進行氣管切開術，就有機會生存下來。