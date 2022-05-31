侏羅紀世界‧專訪｜基斯派特爆笑寸拍檔：有種媲美地震嘅壓力

荷里活大製作《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）將於本周上映，作為三部曲的最終章，除了原班人馬回歸，《侏羅紀公園》元老級人馬羅拉丹（Laura Dern）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）與森尼爾（Sam Neill）亦參戰，新舊班底聯手與恐龍展開終極大戰。

《香港01》越洋與男、女主角基斯柏特（Chris Pratt）及拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）進行專訪，除了談及跟元老演員合作的感受，雙方更互笠高帽，但基斯又忍唔住串拜絲，場面搞笑。

基斯柏特提到《侏羅紀世界：統治霸權》是系列的最終章，不單止為《侏羅紀世界》的故事寫下句號，亦讓《侏羅紀公園》的故事更飽滿：「眾多角色經歷了這一切，感覺非常完整，連經典的舊角色都有個完滿的結局」。而拜絲黛麗侯活就希望《侏羅紀世界》的結束，並非恐龍電影的終結：「我認為有更多故事可以說下去，不過對於我們的角色來說，是真的要結束了。」

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由2015年上映的首集《侏羅紀世界》開始，基斯柏特與拜絲黛麗侯活合作了三部電影，現在走到終結，雙方固然感到依依不捨，問他們給予對方什麼評價，二人都互笠高帽，不過調皮的基斯不忘暗串拜絲，但拜絲沒有生氣，反而仲笑到崩潰，想知基斯說了什麼，立即點擊睇片！