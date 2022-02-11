侏羅紀世界：統治霸權｜兩代演員集結　網民笑似恐龍版占士邦電影

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）昨晚（10日）終於公開長達3分鐘正式預告片，影迷期待已久的場面終於出現，《侏羅紀公園》與《侏羅紀世界》集結一起對抗恐龍，甚有《復仇者聯盟》的感覺，不過男主角基斯柏特（Chris Pratt）與恐龍在大街上演追逐戰，就被網民笑指更似恐龍版的占士邦電影。



期待已久的《侏羅紀公園》幾位主角終於登場！（影片截圖）

《侏羅紀世界：統治霸權》是《侏羅紀世界》三部曲最後一部作品，首部曲導演Colin Trevorrow回歸執導，故事延續前作《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom），講述恐龍現在和全世界的人類共存，同時也在獵捕食物。這個微妙的平衡即將重新塑造未來，並且即將決定人類從此以後，是否能夠與史上最可怕的生物共同生存，同時卻仍然保持地球頂級掠食者的地位。

恐龍集結的畫面十分震撼。（影片截圖）

呢一幕似致敬首集《侏羅紀公園》。（影片截圖）

預告中最令人興奮的畫面，當然是兩代「侏羅紀」演員合體，基斯柏特及及Bryce Dallas Howard與昔日《侏羅紀公園》幾位主角：飾演知名古生物學Alan Grant的Sam Neill、飾演古植物學家Ellie Sattler的Laura Dern、飾演的數學家Ian Malcolm的謝夫高拔林（Jeff Goldblum），以及飾演遺傳學家Henry Wu的BD Wong，一行人集結的畫面，令影迷高呼「未出發，先興奮！」。

的確係有占士邦電影嘅感覺。（影片截圖）

預告中出現大量緊張刺激的人、龍對戰畫面，其中一幕基斯柏特駕著電單車與恐龍追逐的畫面，更被網民形容為「恐龍版占士邦片」，亦有人話似《職業特工隊》（Mission Impossible），預告中亦有些畫面疑似向《侏羅紀公園》的經典場口致敬，大家落足眼力睇睇！

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