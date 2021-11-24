【侏羅紀世界3】5分鐘序幕預告正片冇得睇　7款新恐龍物種首亮相

由基斯柏特（Chris Pratt）及白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）主演的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）是《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列第六部作品，電影原定今年6月上映，可惜受到新冠肺炎疫情影響，延期至明年6月上映。電影公司近日公開了一段長約5分鐘的「序幕」預告，由於這片段並不會在戲院版上映，所以「侏羅紀」的粉絲要記住觀看。



《侏羅紀世界》系列由基斯柏特主演。（《侏羅紀世界：迷失國度》劇照）

《侏羅紀世界：統治霸權》是《侏羅紀世界》三部曲最後一部作品，並由首部曲導演Colin Trevorrow回歸執導，而電影故事將延續前作《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）的故事，講述複製恐龍逃往人類世界，讓全人類需要重新適應這環境，而人類目前更需要在這「新紀元」與恐龍共存，不然人類未來會被恐龍所取代，讓恐龍再次成為世界霸主。

《侏羅紀世界：統治霸權》是《侏羅紀世界》的最終章，但並不會是《侏羅紀公園》系列的最後一部作品。（《侏羅紀世界：迷失國度》劇照）

基斯柏特及及Bryce Dallas Howard將在《侏羅紀世界：統治霸權》再次合作，而昔日《侏羅紀公園》的三位主角，其中包括飾演知名古生物學Alan Grant的Sam Neill、古植物學家Ellie Sattler的Laura Dern、研究混沌理論的數學家Ian Malcolm的謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及遺傳學家Henry Wu的BD Wong。

BD Wong飾演遺傳學家Henry Wu。（《侏羅紀世界：迷失國度》劇照）

今次的「序幕」預告長5分30秒，短片帶影迷來到6,500萬年前的世界，更呈現7種從沒有在《侏羅紀公園》系列中出現過的恐龍物種，率先看到恐龍真實存在的樣貌。對於能公開這條「序幕」，導演表示：「在這部電影，我們可以展示我們喜歡的恐龍，我們已經堅持了很長的時間，當我們知道我們有機會回到白堊紀，並看到偷蛋龍（Oviraptor）及南方巨獸龍（Giganotosaurus），其中有些恐龍物種在戲中更會擔當重要角色。」

飾演研究混沌理論的數學家Ian Malcolm的Jeff Goldblum。（《侏羅紀世界：迷失國度》劇照）

導演最後表示：「我真的很喜歡厄兆龍（Moros Intrepidus），這是一種最近才被發現的恐龍。牠看起來像暴龍，但體型較細小。厄兆龍也在電影，我們將介紹牠。我喜歡細小的恐龍，或許因為小時候曾幻想當牠們是寵物。」至於「序幕」中的7種全新物種有無畏龍（Dreadnoughtus）、風神翼龍（Quetzalcoatlus）、偷蛋龍（Oviraptor）、大鼻角龍（Nasutoceratops）、厄兆龍、禽龍（Iguanodon）及南方巨獸龍。