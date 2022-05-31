侏羅紀世界‧專訪｜兩大新角色登場　DeWanda Wise爆片場多福利

本周在香港上映的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），除了集合基斯柏特（Chris Pratt）及拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard），以及《侏羅紀公園》班底羅拉丹（Laura Dern）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）與森尼爾（Sam Neill）外，仲加入了兩位新演員——DeWanda Wise及Mamoudou Athie，《香港01》跟兩位進行越洋訪問，大談拍攝趣事。

DeWanda Wise表示第一次參與大製作，感嘆片場福利之多。（影片截圖）

飾演前空軍機師的DeWanda Wise表示第一次參與如此大製作，作為演員能夠得到的支援，是她從來沒有想像過的：「我們有很多支援去確保身體狀態良好，例如有現場有專屬接摩師，讓我不會因為拍攝而受傷，另外仲有專屬廚師，因為我是吃素的，確保我吃得好，很感恩所有人為了我們的工作而付出。」

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DeWanda Wise於戲中有不少動作場面，她透露於2019年跟導演Colin Trevorrow會面，確定演出後就為角色作準備，尤其是體能訓練，不過對比體力勞動，她表示拍攝過程中最大困難是角色大晒冷的場面，讓她見識到導演的功力，如何控制每一個人都清清楚楚地在鏡頭前出現。

Mamoudou Athie表示《侏羅紀公園》無可替代。（影片截圖）

至於飾演生物科技公司員工的Mamoudou Athie就表示從小就是《侏羅紀公園》的粉絲，小時候入場睇《侏羅紀公園：迷失世界》（The Lost World: Jurassic Park），就算《侏羅紀世界》系列很成功，但比不上第一集《侏羅紀公園》面世時的震撼，就算現在再翻看都不會覺得過時。