《侏羅紀》系列6大慘絕人寰死法　「教材級」犧牲最有意義？

1993年的《侏羅紀公園》（Jurassic Park），絕對是劃時代電影，去到《侏羅紀世界︰統治霸權》（Jurassic Park），經歷了29年6部電影，當中被殺的人多不勝數，但最令人印象難忘又有邊幾個？以下嚴選5大經典慘死場面，



如果要你揀最轟烈的死法，你揀邊樣？（影片截圖）

唔理細路最抵死

第一集的律師Donald Gennaro，當時被困車內，與兩個小孩同車，但當Donald聽見有恐龍，就急急逃離現場獨自跑到廁所避難，可惜因為Dr. Ian的信號彈，引暴龍破壞了廁所，結果獨處屎塔上的Donald有如祭品般供暴龍享用。

律師Donald聽見有恐龍，就急急逃離現場獨自跑到廁所避難。（影片截圖）

貪得無厭又係抵死

樂園內的工作人員Dennis，因為要偷運恐龍DNA圖利，結果在狂風暴雨下遇上雙脊龍，先被牠的毒液襲擊，再一同被困車內，遭慢慢享用。值得一提，佢偷走的剃鬚膏，今集會出現番。

先被牠的毒液襲擊。（影片截圖）

再一同被困車內，遭慢慢享用。（影片截圖）

細細啖凌遲處死

恐龍唔係大先恐佈，細細仔殺傷力都驚人，在第二集《侏羅紀公園：迷失世界》，一眾小恐龍細顎龍，就群起出現，攻擊一位「恐龍獵人」，雖然牠們小小的殺傷力有限，但一群襲擊起來就不得了，不如被暴龍一下咬死那麼痛快，而是如凌遲處死般慢慢把肉一口口咬掉，由於畫面太殘忍，電影亦只是拍下血流成河交代了便算。

一腳踩死變屎餅

同樣在《侏羅紀公園：迷失世界》，一個「恐龍獵人」就被暴龍踩個應，雖然會即死，但畫面最可怕是影住其屍體一直黐住暴龍腳底，行了三四步都唔甩，好震撼。

用生命教育生命

又是《侏羅紀公園：迷失世界》，講到暴龍媽媽有了下一代，於是找到獵物後，沒有立即享用，而家交予囝囝去學習獵殺技，用生命去教育下一代，犧牲得轟烈。最好笑是最後會影下暴龍媽一臉滿意的笑容，溫馨滿載。

死得最慘烈一個

不過死得最慘，《侏羅紀世界》第一集的Zara當之無遺，她是女主角Claire的助理，負責照顧兩個外甥Zach及Gray，Zara一直盡責，但死得最慘烈。首先她被翼龍抓到上半空，然後仲要惹來另一頭翼龍前來把玩，一時失手掉進海中，又被搶回上天，正當以為可壽終正寢，突如其來的海上霸王滄龍一口出來將她連同翼龍一起吃掉，呢個食物鏈關係，算唔算幫咗佢報仇呢？