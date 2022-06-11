一家六口食屎驅邪！《咒》真人真事恐怖過電影　集體妄想被神上身

【咒／Netflix／台灣電影】Netflix好戲不斷，疲憊了一天，晚上打開Netflix程式看劇是親民價的高級享受。喜歡看恐怖驚悚題材的影迷們要注意了，Netflix即將要上架一部中文恐怖片《咒》，此前這部電影的劇情預告曾被Facebook下架，原因是太真實太駭人。



【圖輯】真人真事比電影更恐怖！台灣一家六口食屎驅邪「互相折磨至死」（點圖放大看高雄知名恐怖故事👇👇👇）

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《咒》劇情源自於真實新聞

《咒》這部電影由導演柯孟融所拍攝，電影情節的靈感主要來自於台灣高雄發生的一件真實的新聞。2005年高雄吳姓一家六口同時中邪，這家人非常迷信，他們信奉的神明三太子，在當年2月小女兒忽然稱被神明三太子附身，要家中大姐從台北回到高雄避凶，豈料大姐回家後也出現神明附身的狀況。

由於他們一家頗為迷信，因此帶了大女兒去收驚，豈料情況不見好轉，一家最後都被不同的神明附身並且拿起神主牌互毆，也以祭拜的香燙傷對方。後來大女兒被毆打致死亡，過程中這家人還以吃糞便的極端方式「驅邪」。最後這家人被判斷是集體出現精神妄想症。

【圖輯】點圖放大看更多《咒》恐怖場面👇👇👇

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《咒》故事情節

《咒》這部恐怖電影預告了意念可以殺人，只要一直想著恐怖的東西，真的就會發生。這部電影不似一般恐怖鬼片靠製造恐怖的音效嚇人，這部電影恰恰相反，它的驚悚都是沉靜式的，畫面就足夠讓你毛孔直立。

電影主要描述女主角6年前和男朋友誤闖邪教境地，因喚醒邪靈而被詛咒，男友當時已經死亡。6年後，女主和女兒朵朵似乎遭到詛咒反噬。一連串可怕又離奇的怪事發生在了女主和女兒的身上。最後女兒朵朵是否存活？

飾演女主若男的女演員為這部電影配音時，亦曾表示被自己所拍攝的畫面嚇哭。大家若未曾看過這部邪教題材的中文恐怖片，那麼敬請期待7月8日的Netflix吧！

【圖輯】點圖放大看Netflix版的《咒》預告片截圖👇👇👇

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