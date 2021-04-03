【南巫】皮影戲配咒語易招邪靈　導演做足四場法事祭神保平安

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-03 13:00

馬來西亞導演張吉安去年憑自編自導的《南巫》，榮獲金馬獎最佳新導演獎，成功引起港、台影迷注目。電影故事的靈感來自導演童年時期的親身經歷，但是他坦言，對於父親為何「中降」口吐鐵釘至今仍然沒法解釋。然而更神奇的事，據張吉安表示，父親的符紙真的有特殊功用。《南巫》入圍第45屆香港國際電影節「火鳥大獎」，並會在電影節上首映，兩場門票更已爆滿。

導演張吉安（左）去年憑《南巫》角逐第57屆金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本。（南巫 Facebook 圖片）

在《南巫》中，故事講述張吉安的父親為了驅趕跑來家中的眼鏡蛇，因不小心破壞了鄰居的木門而引起紛爭。於是張吉安的父親拿錢給鄰居買新門作賠償。沒想到，鄰居的兒子在買新門的途中，遇上車禍身亡。母親得悉兒子身亡消息後，對張吉安的父親懷恨在心，因此對他下降頭，從而引起一連串的後續故事。

馬來西亞當局起初要求導演剪走《南巫》的皮影戲。（《南巫》劇照）

除了「降頭」外，當時導演安排了一場皮影戲，同時搭配咒語演出。然而皮影戲師傅對於「咒語」非常緊張，皆因他認為這是有法力：「因為咒語是真，師父說播完後要做法事來避免邪靈。」於是導演順從當地人的做法，特別做了四場法事來祭神。而戲中見到為子復仇的母親抱著無頭屍身的兒子，並跟著巫師一起作法。

導演張吉安笑言，田伯爺在田裡跳舞時編紮的稻穗都是由他親手做。（《南巫》劇照）

可是因為這段皮影戲，馬來西亞當局曾一度要求導演刪剪戲中的部份畫面。原因是馬來西亞的宗教是伊斯蘭教，而皮影戲帶有祭神色彩及象徵偶像崇拜，與伊斯蘭教精神相違背，擔心惹來當地保守的人士批評。起初裁定要刪走12個畫面，當中包括口吐鐵釘一幕，才可獲上映機會，事件引起當地熱議，幸最後獲豁免一刀不剪。

除了傳統習俗外，導演在戲中加入了政治元素。（《南巫》劇照）

從鄰居過世到父親「中降」，都是張吉安兒童年時期的親身經歷。導演張吉安認為，許多人看到戲名及簡介時，都認為這是一部恐怖電影，但導演卻認為這是一部溫柔的作品。然而對於父親「中降」，更從口中吐出鐵釘，導演坦言仍然沒法解釋。在神奇的是，劇組在拍攝時遇上雨天，當導演把父親給他的符紙燒好及念完咒語後，天氣馬上放晴。

從鄰居過世到父親「中降」，都是張吉安兒童年時期的親身經歷。（《南巫》劇照）