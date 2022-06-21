鄂靖文談周星馳工作生活反差　Partner盧正雨：跟他同頻會多說話

6月22日是周星馳60歲生日，內地媒體「娛理」特別為他發起「人人都愛周星馳」系列直播，首集邀請星爺執導電影《新喜劇之王》的演員鄂靖文，以及曾深度參與過《西遊·降魔篇》、《美人魚》幕後創作的導演、演員盧正雨，分享同星爺一起工作的點滴，與他不為人知的一面。



鄂靖文、盧正雨與娛理的工作人員一起暢聊星爺。（視頻截圖）

工作方面，盧正雨認為星爺具備一個認真的電影人應該有的所有東西：「該興奮的時候一直保持興奮，但是不好的時候他也會很冷靜，有時候你以為他要發火，但是反而他又格外的耐心，反復一直教，教一個多小時都可以，只有一個目的，就是把這個作品拍好，沒有在意其他太多的事情。」而鄂靖文表示，星爺工作的時候很嚴肅，且話不多，要求嚴格，因此片場很多人包括群眾演員都很害怕他，不過鄂靖文笑言可能因為星爺在電影中的形象太深入民心，所以自己並不怕他，並大讚星爺很樂於教戲，且非常注重細節：「不論是主角還是配角，他都會摳得很細，群演也是，有一次我和一個群演一起演，然後星爺就一直在一遍一遍地摳群眾演員的戲，這是讓我覺得他很不一樣的地方，他特別認真、特別細緻。」這也許就是星爺電影中每一個人物，無論大小都非常有趣的原因。

盧正雨參與過《西遊·降魔篇》、《美人魚》幕後創作，一直視星爺為偶像，擁有敬畏之心。（VCG）

雖然星爺在工作時很嚴肅，但生活方面也不乏可愛之處，兩人都透露星爺喜歡分享美食，鄂靖文說：「他私下跟在電影裏面反差好大，不會做怪表情，不會那樣的活潑，就是很溫和，話不多，很斯文，我感覺他內心是很溫柔的。幼稚的地方：我發現他喜歡吃棒棒糖，我覺得他蠻喜歡吃糖的，這是他可愛的一點。跟星爺工作最好的一點就是永遠都有好吃的，就是伙食很好。」而盧正雨則覺得星爺沒有太大特別的地方：「最重要的是，你得是跟他同頻的一個人，就是不言而喻吧，他就會跟你多說點，如果不是一類人，他就相對不太多說。也吃棒棒糖，有好吃的就叫你過來吃，他不喜歡一個人吃飯，會叫一幫人。」

鄂靖文是《新喜劇之王》女主角。（VCG）

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