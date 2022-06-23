出版人盧俊爆周星馳經常在家拿相機到處拍：真的拍到過不明飛行物

為慶祝周星馳60歲生日，內地媒體「娛理」特別為他發起「人人都愛周星馳」系列直播，在第三集中，邀請到了兩位資深的「周星馳專家」，影評人兼香港電影專家李小飛，以及為他出過書的盧俊 。



右上為影評人兼香港電影專家李小飛，右下為盧俊 。（視頻截圖）

盧俊曾著《向周星馳學成功》。（網絡圖片）

盧俊透露，星爺手中已有多個完成創作的劇本，包括《太極》、《功夫2》以及真人題材的劇本等。而早在2018年煞科的《美人魚2》，盧俊則稱星爺一直以「在做後期」回應：「我只知道就是2021年還做了補拍，在深圳大鵬灣又重新補拍了一個多月。」

《美人魚2》煞科多年尚未推出。（《美人魚》劇照）

早在前兩日的直播中，演員盧正雨與鄂靖文都大讚星爺非常貼地，在盧俊看來也是如此：「他到北京來，好多時候都沒有助理，他自己背個包，就坐著飛機一個人過來了，到了十一二點鍾沒有人去接他，然後找盧正雨找我們去接他，他都沒有給他安排一個什麼商務車，就開個小破車去接他，就是特別能將就的這麼一個人。然後吃飯也不是很將就，路邊攤。」盧俊續指道，星爺生活也很簡樸：「你看他也沒什麼豪車，即便曾經買過豪車，但後面生活很簡樸，就騎自行車現在，他在北京都有自行車，而且還經常出去騎。」

星爺生活簡樸。（電影《破壞之王》截圖）

作為星爺的超級影迷，盧俊認為，黃聖依是朱茵的一個替身：「《逃學威龍》幾啊，他跟朱茵跳舞那場戲，跟《功夫》裏面太像了，就是在籃球場上跳舞那場戲，朱茵跟黃聖依好多分鏡頭都是一樣的，所以我就想，找黃聖依是按照朱茵的角色去找的這麼樣子的一個女大學生。」兩位認為，星爺作品中的女性形象善良純美，是對他媽媽、姐姐、妹妹的投射。

黃聖依繼《功夫》後沒有大爆的作品。（影片截圖）

除此之外，盧俊還大爆星爺特別相信有外星人：「他經常在家裡拿著相機到處拍，《長江7號》裏面那個飛船，很搞笑那個橋段，他真的是自己在家陽台上拍到所謂的不明飛行物，跟所有朋友去拿給別人看，他真的非常相信有外星人，他就相信在香港維多利亞港就有外星人，他就這麼說的。我覺得他是返璞歸真吧，青年的時候他受過很多挫折，青年之後，大器晚成之後他一直被這個社會、被太多人呵護著，就像一個大寶寶似的，這個其實是挺珍貴的。」