張國榮2000年《熱·情》演唱會超清修復版首播　前衛造型曾招負評

每年4月1日都是大眾緬懷哥哥張國榮的日子,在他逝去的19周年之際,騰訊音樂娛樂集團攜手環球音樂旗下廠牌寶麗金,呈現了「張國榮2000年《熱 · 情》演唱會超清修復版」,以live形式播出,吸引逾千萬人觀看,沉醉在哥哥的舞台魅力中。



哥哥的《熱 · 情》演唱會超清修復版吸引逾千人觀看。(微博@TMElive官方微博)

這場演唱會以「From Angel to Devil」為主題,由哥哥親自擔任藝術總監,特別邀請法國時裝大使Jean Paul Gaultier打造,這也是他首次與亞洲藝人合作,對上一個是國際巨星Madonna。哥哥在演唱會中的造型大膽前衛,嘗試了長髮及腰、透視裝、露背、裙裝等,配上健碩的肌肉與面部的鬚根極具視覺衝擊,完全打破性別符號,以致於惹來當時港媒的負評與嘲諷,指他似「貞子」,香港時尚評論人王麗儀更抨擊「淺薄」、「低俗」等,但無論哥哥抑或Jean Paul Gaultier都非常滿意,而央視音樂頻道評價為「迄今為止中國演唱會最高水準」,美國《時代雜誌》(TIME)也譽為「Top in Passion and Fashion」,足以見得對哥哥品位的認可。

哥哥曾三次遠赴巴黎與Gaultier會面。(網絡圖片)

最後一場演唱會謝幕之時,,當年哥哥在台上還講笑「不知道是不是自己最後一次演唱會」,台下的歌迷熱情回應「不是」,然而時間卻給了大家殘酷的答案,雖然現在只能影像來懷念哥哥,但他永遠都活在大家心中。