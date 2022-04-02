張國榮2000年《熱·情》演唱會超清修復版首播　前衛造型曾招負評

每年4月1日都是大眾緬懷哥哥張國榮的日子，在他逝去的19周年之際，騰訊音樂娛樂集團攜手環球音樂旗下廠牌寶麗金，呈現了「張國榮2000年《熱 · 情》演唱會超清修復版」，以live形式播出，吸引逾千萬人觀看，沉醉在哥哥的舞台魅力中。



哥哥的《熱 · 情》演唱會超清修復版吸引逾千人觀看。（微博@TMElive官方微博）

這場演唱會以「From Angel to Devil」為主題，由哥哥親自擔任藝術總監，特別邀請法國時裝大使Jean Paul Gaultier打造，這也是他首次與亞洲藝人合作，對上一個是國際巨星Madonna。哥哥在演唱會中的造型大膽前衛，嘗試了長髮及腰、透視裝、露背、裙裝等，配上健碩的肌肉與面部的鬚根極具視覺衝擊，完全打破性別符號，以致於惹來當時港媒的負評與嘲諷，指他似「貞子」，香港時尚評論人王麗儀更抨擊「淺薄」、「低俗」等，但無論哥哥抑或Jean Paul Gaultier都非常滿意，而央視音樂頻道評價為「迄今為止中國演唱會最高水準」，美國《時代雜誌》（TIME）也譽為「Top in Passion and Fashion」，足以見得對哥哥品位的認可。

哥哥曾三次遠赴巴黎與Gaultier會面。（網絡圖片）

點擊下圖回顧哥哥是次演唱會經典造型：

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最後一場演唱會謝幕之時，，當年哥哥在台上還講笑「不知道是不是自己最後一次演唱會」，台下的歌迷熱情回應「不是」，然而時間卻給了大家殘酷的答案，雖然現在只能影像來懷念哥哥，但他永遠都活在大家心中。