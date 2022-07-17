金像獎2022｜Tiger撞樣《賭神》吳鎮宇 網民︰不如叫邱高傲然
撰文：黃梓恒
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《第40屆香港電影金像獎頒獎禮》今日（17/7）舉行，ViuTV由紅地氈開始進行直播，MIRROR一出場粉絲們已經瘋狂在討論區起哄，有幾位鏡仔都分別接受訪問，整個過程基本上是來賓之中播出時間最長，看得出大會對MIRROR是十分看重。
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金像獎2022｜ERROR一出場ViuTV就賣廣告 粉絲︰真係地底泥？
其中MIRROR成員邱傲然（Tiger）成為焦點，一頭柔順長髮平時通常會束起來，但今日Tiger竟然將頭髮放下來，整個感覺飄逸有致，頗有一種瀟灑自若的感覺。不過有網民就指，Tiger今日整個造型好像電影《賭神3之少年賭神》入面飾演高傲的吳鎮宇，當然最大原因是大家都留有一把飄逸的長髮，看來也算是另一種方式向經典電影致敬。
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