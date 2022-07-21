雷神4｜基斯咸士禾夫片酬勁升100倍！榮升荷李活一哥撇奀星污名

Marvel電影宇宙的最新作品《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）已經在全球陸續上映了，相信各位Marvel迷們早已經等不及的進戲院先睹為快了吧！



《雷神》系列的成功，當然也少不了電影的靈魂要角──基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth），今年38歲的他也憑藉Marvel系列電影登上荷李活片酬排行榜前幾名的巨星。

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不過若將時空背景拉回首部「雷神」獨立電影上映的2011年，當時的基斯咸士禾夫雖然在澳洲小有名氣，但在荷李活仍是個鮮少有觀眾認識的新人，據媒體報導，他的片酬約為15萬美元左右。

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不過隨著Marvel電影宇宙的大獲成功，到了2017年的《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），基斯咸士禾夫已經拿到了1500萬美金的天價片酬，而在今年上映的第四集中，這位超級巨星的片酬更是到了2000萬美金，和第一次出場相比已經翻了超過百倍！

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雖然基斯咸士禾夫的片酬十分驚人，不過《雷神奇俠4：愛與雷霆》在全球的票房已經拿下了超過7.5億美金，以2.5億的製作成本來看，投資報酬率非常划算。

在Marvel電影宇宙之外，基斯咸士禾夫正在拍攝的新片也都是話題性十足的新作，特別是在最近釋出新劇照的《末日先鋒》（Mad Max）的前傳──《Furiosa》中，可能還會突破戲路演出主要反派角色，更是讓影迷們更加期待啦！

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