雷神4｜妮妲莉寶雯豪宅曝光！被大自然包圍似住仙境　價值呢個數

《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)近日上映,其中不只雷神再次與銀河守護隊(Guardians of the Galaxy)合體登場,由妮妲莉寶雯(Natalie Portman)化身的「Mighty Thor」也成為影迷們熱議的話題。



為了這次的電影妮妲莉寶雯可說是下足苦心,在2020年秋天、電影開拍前,就與健身教練合作,花了10個月的時間針對手臂、肩膀等部分訓練,積極雕塑身材。

【相關圖輯】點圖放大看「妮妲莉寶雯操肌前後對比」👇👇👇

童星出道的她不僅得過奧斯卡最佳女主角獎,也是個名副其實的學霸,除了精通六國語言外,也曾在拍攝電影《星球大戰》期間被哈佛與耶魯兩間名校錄取。另外,熱愛大自然的她不但堅持一週進行四次的戶外運動,在買房上也有自己獨特的偏好,喜歡被大自然包圍的房子,接下來就讓我們看看「Mighty Thor」究竟都住在怎麼樣的仙境中吧!(點圖放大瀏覽👇👇👇)

這間建於2008年的豪宅佔地不到4000平方英尺,坐落在一片被高大樹木遮蔽的空地上,可俯瞰Montecito東端的壯麗景色。豪宅戶外設有一個寬闊的水泥天井和一個戶外游泳池,而內部包含了四間臥室和五間浴室,整體設計走現代風。

這棟與大自然完美融合的建築有著相當優秀的戶外露台,不僅可以享受新鮮空氣,還能橫掃海岸的壯麗景色,非常適合三五好友聚會。另外,從主臥室看出去也可以欣賞到太平洋碧藍的海面,且房間內還有媲美飯店級別的衛浴設施。

據悉,妮妲莉寶雯夫婦在2017年以650萬美元的價格收購了這棟由Barton Myers設計的建築,並於今年年初出售給一位芝加哥的科技企業家David Kalt。

【同場加映】雷神4|妮妲莉寶雯穿比堅尼被嘲身形似男人 網民感嘆:女神不再(點圖放大瀏覽👇👇👇)

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:[名人豪宅] 「女雷神」娜塔莉波曼在加州依山面海的仙境豪宅】