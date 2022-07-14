《闔家辣》吳君如鄭中基熟到乜都拍　梁詠琪︰Edan叫我媽咪好冧

由吳君如監製兼主演，鄭中基（Ronald）、Gigi梁詠琪及Edan（呂爵安）、袁澧林等人主演的《闔家辣》，於今日（14/7）上畫，作為監製的吳君如跟鄭中基已合作過無數次，她坦言：「今次《闔家辣》嘅故事好貼近香港近兩年的疫情，收到劇本後即時覺得爸爸一角非阿基莫屬，首先我哋合作無間，佢而家演戲又爐火純青，正氣、感情戲、搞笑又得，好準確，真係冇他人之想。」



吳君如跟鄭中基合作無間，反而是首次正式跟Gigi合作。（梁碧玲 攝）

拍《金雞SSS》最深刻

問到最深刻的一次合作時，兩人不約而同地回答《金雞》，Ronald：「最深刻係同佢沖涼，仲要用埋保鮮紙同洗潔精，同佢拍戲唔係沖涼就發生關係。」君如補充：「其實三集都有佢，《金雞SSS》opening我哋扮野人，我哋仲要喺個樹底下發生性行為，真係要咁熟又唔尷尬先得㗎！」

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Gigi笑言Edan氹得大家好開心，她：「佢會喺好遠仲未入到門口就大叫媽咪！真係好冧㗎！Feel到佢有自信得嚟又好真誠。」（梁碧玲 攝）

Edan離遠大叫媽咪冧爆Gigi

反觀Gigi雖有在同一部電影出現過，但兩人從未正式合作過，君如直言非常欣賞對方：「佢係偶像但又會轉型，拍好多戲同賀歲片，主要係好放得開，加上今次大家都有家庭同小朋友，覺得大家都會好有感受。」

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Gigi早知道會跟Ronald演夫婦。（梁碧玲 攝）

談及家庭，雖然Gigi跟Ronald都各自有小朋友，但卻是第一次有咁大個仔，兩人都大讚Edan乖巧有禮，Gigi：「君如21年中搵我個陣已知中基係老公，一路都未搵到個仔，佢有問我『你接唔接受到戲入面有個廿幾歲嘅仔？』我真係冇試過，反而會關心我個仔靚唔靚仔㗎？似唔似我㗎？好彩你搵咗個靚仔俾我。」後來在片場，Edan離遠便大叫Gigi做媽咪，感覺冧爆。

君如大讚Edan冇偶像包袱，完全傳遞到想佢做的事，更要達標完成。（官方提供）

君如大讚Edan冇偶像包袱又做到要求

君如同時補充尋找適合演仔仔一角都好難，當再問到滿唔滿意Edan表示時，她直言好滿意，雖然Edan是MIRROR又好紅，邀請對方試鏡又願意到場，她：「首先佢冇偶像包袱，其實去到現場反而係我好驚，我唔知啲年輕人嘅態度，我做監製都要湊好多人，我自己都好緊張，咁我都有要求嘅，又唔知佢肯唔肯聽，有時講得多佢演都會緊張。但係Edan係攰到隨時跌低瞓覺，又擘大口瞓任我哋影，影完又周圍post，成個過程係好愉快，Edan係完全傳遞到我哋想佢做嘅嘢，仲要達標完成。」

對於Edan的表現，Ronald都有讚冇彈。（梁碧玲 攝）

Ronald讚Edan：係個好努力嘅後生仔

早前Ronald夾埋Edan玩爆KB個腎，問到今次有冇認真整蠱返Edan轉頭，他笑言：「冇啦，我覺得Edan好好，佢係個好努力嘅後生仔，同埋佢好有禮貌、謙虛、斯文又真誠，佢氹得我哋好開心。」

君如表示電影上新人的確缺乏一個可以演戲的機會，因為現時較多綜藝、網台等。（梁碧玲 攝）

望多跟新人合作 擦出火花兼提供演戲機會

事實上睇到吳君如在《媽媽的神奇小子》以及《闔家辣》中，採用了不少年輕演員，而鄭中基的YouTube更會跟年輕一化的Channel合作，問到作為前輩是否有種使命感要為影圈注入更多新血時，君如表示：「使命感一定有，自己拍咗咁多年戲，緊係要同啲新人合作，佢哋有唔同思維，自己都有可能去到一個樽頸位，有時都要吸收新事物，自己都有一定知名度再同新人合作，令佢哋都可以獲得多啲機會表現自己。」

君如同Ronald都好喜歡跟新人合作。（梁碧玲 攝）

Ronald冇放棄過《龍咁威3》

Ronald就表示自己一向喜歡跟新人合作，不單止演員，即使在音樂上都喜歡跟新人合作，他直言發覺現時自己做一件事太耐，做極都是同一個方法，但就感覺到而家年青人跟自己的諗法大有分別。他：「佢哋個精神好緊要，就係無論點都要做到件事，調轉頭我哋可能會覺得好麻煩，就用個簡單方法搞掂佢，我哋會轉呔，但佢哋唔會放棄直衝埋去，我就好鍾意呢種性格。」

最後問到《龍咁威3》甚麼時候有機會面世時，他回應：「我有諗過，當時諗完又擱置咗，不過我仲未放棄嘅，或者今年都唔定。（君如：期待，你係咪自己做埋導演？）好冇呀？希望有機會。」

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吳君如：

Stylist: Ricky Kwok

Wardrobe: Max Mara

Necklaces: Tiffany & Co.

化妝：Midco Chu

髮型：Seiko Sin@Hair Culture

梁詠琪：

Hair: Nick Lam @Orient4

Makeup: CircleCheung@NDn.Co

Wardrobe: PORTS1961

鄭中基：

Wardrobe: KOWLOON CITY BOY, VO-YAGE

Shoes: Zegna

場地提供：

香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong