緣路山旮旯︱口碑好票房竟告急？　導演：好多場滿座但冇場次

香港電影《緣路山旮旯》日前正式於戲院上映，原定於情人節檔期公映的都市愛情小品轉戰暑假，同期硬撼幾部海外及本地鉅製。電影於日本的電影節上映時，已廣受日本觀眾及海外香港人的一致好評。

緣路山旮旯︱揚威日意星三地影展 導演黃浩然：以為外國觀眾唔明

《緣路山旮旯》口碑極佳，但首兩日票房成績卻意外地有所落差。（《緣路山旮旯》電影海報)

而早於本地上映前，製作團隊亦舉辦多場優先場次及取景地導賞團等活動，吸引大量本地電影博客及觀眾參與並入場支持，不少觀眾觀映過後，於社交媒體上熱烈討論，網民普遍反應甚佳，為電影贏盡口碑。

緣路山旮旯｜導演親身帶陸路團 用電影留住茶果嶺村、沙頭角風景

《緣路山旮旯》的導演黃浩然（中），指獨立電影受到上映場次的限制甚大。（《緣路山旮旯》幕後花絮）

然而《緣路山旮旯》上映至今，首兩日票房僅為十一萬及十六萬，與預期成績落差甚大，進入告急狀態。導演黃浩然接受《香港01》記者電話訪問時表示，獨立電影的票房往往受到場次限制影響：「獨立電影普遍沒有大公司支持，香港不少戲院背後的公司亦有投資電影，所以旗下的戲院為自己的電影安排更多場次，實屬正常。其實《緣路山旮旯》很多場都滿座，但是沒場次。」

《緣路山旮旯》為一部本土拍攝製作的小本獨立電影。（《緣路山旮旯》電影劇照）

面對天地場的情況，導演亦甚無奈，坦然表示：「上午有場次時，成績不輸其他作品；下午沒有場次，但晚上的場次又再次跑贏大市。其實如果以每個影院的觀眾數量計算，我們極有可能是冠軍！」亦有網上票房統計數據顯示，《緣路山旮旯》於上映當日的人氣，比同日其他電影的成績高近一倍。

電影於短短十二日內走勻香港各個山旮旯地方進行實景拍攝。（《緣路山旮旯》電影劇照）

在缺乏宣傳預算下，導演指目前唯一能夠提升票房的方法，只有透過謝票：「我們只能夠做好自己，現時唯一可以做謝票，因為沒有錢賣廣告。但受演員的工作時間所限，演員也需要維持生計，所以唯有由我頂上。」

《緣路山旮旯》的女主角之一余香凝，今日（6日）於社交媒體上發文感謝觀眾支持，並希望觀眾的力量能夠令戲院加開場次。（余香凝IG圖片）

電影的主演之一余香凝，今日（6日）亦於社交媒體上分享入場謝票的感想：「電影散場時就算已經晚上十一點多，觀眾還願意排隊跟我們主演合照交流，聽到觀眾說電影場次實在太少，但仍排除萬難地觀看，鼻子又酸了。」她最後亦希望觀眾的力量能夠令電影上映時間更長，甚至能夠推動戲院加場。