明日戰記︱古天樂直播談最愛角色　突被問「你已是爸爸」超驚訝

古天樂最近特別前往內地，為監製兼主演的科幻電影《明日戰記》宣傳，連日來多次作客各個媒體直播間，非常忙碌。



古天樂12日亮相第十二屆北京國際電影節紅地氈。（微博@古天樂）

日前，古天樂參與由內地新東方學校創始人俞敏洪及前新東方英文老師董宇輝主持的「東方甄選」直播，暢聊拍戲經歷。入行多年，古天樂的口碑一直不錯，被網友評價為「始於顏值，陷於才華，忠於人品」，談及他最喜歡的角色，古天樂表示有好幾個：「比如說楊過，因為楊過對我來說是，我剛入行沒有多久吧，我還是真的可能不太會演戲的，但是經過那部戲之後，我學到很多東西，另外一個印象最深的就是《尋秦記》（飾演項少龍）吧，那個是我離開電視台的最後一個電視劇，所以我當時就很大膽地想嘗試，用這個喜劇的方法去做這個項少龍，其實也跟劇本有一些不同的。然後現在印象最深的就是《明日戰記》吧，不單單是一部電影，我覺得是一個工業，又開創很多不同東西，還有就是不斷的各種事情發生，又要重新再做，做很多遍，做了差不多有10年。」

古天樂大談自己做過的最喜歡角色。（視頻截圖）

除此之外，問到古天樂在接拍影視作品，是不是不在乎角色設定是否符合本人性格時，他坦言：「要調整的。比如說有一些演員可能要我演爸爸不行，要調整的，就算我真的沒有自己的孩子，我要演一個爸爸，你也要找方法去演好他嘛，所以我們叫方法演技。」想不到話音剛落，一旁的俞敏洪脫口而出：「不過現在你已經是爸爸了，是吧？」古天樂一臉驚訝，即刻否認：「沒！還沒！還沒結婚呢！」不過他續指道：「我都很想要小孩子，真的，因為我非常喜歡小孩子。」