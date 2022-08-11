明日戰記 | 古天樂直播揭總共1998個特效　最難鏡頭48秒耗時576日

古天樂擔任總監製兼領銜主演的科幻片《明日戰記》8月5日於內地率先上映，他更親自前往內地宣傳，一結束隔離便開始工作，出席放映會及映後分享，今日（11日）又到新浪洗樓參與直播，忙到馬不停蹄。



古天樂「入職」新浪直播。（視頻截圖）

古天樂身穿JUUN. J拼色間條短袖襯衫亮相，清爽俊朗，一坐低便開始答問題。被問及《明日戰記》中影帝與影后的數量總和時，古天樂突然錯重點，事緣工作人員將「影后」打作「影後」，他一眼看出問題，三番四次問道：「影后真的這個『後』啊？」但工作人員並未發現錯誤，更解釋「繁體字」，古天樂還驚歎了一句：「真的？」便沒有再理會錯字問題。

早前在電影發布的「古天樂造夢特輯」中，曾透露全片有1700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最，直播中，古天樂表示：「真實應該是有1998個鏡頭，我們剪掉了兩百多個。」更現場介紹如何做特效：「特效是1秒有24格，我們做特效的時候每一格都有畫出來的，比如說有一場戲我們在天橋上，因為我想找香港的景，然後我們就香港所有的天橋都走一遍，然後發現長度是差不多兩條天橋，一條在觀塘，一條在港島，兩條加起來才可以完成那場戲。我們真實地拿那個機器去拍了一次，那場戲最難做的一個鏡頭，是中間有一個鏡頭360度，render（渲染）1秒需要12天，總共48秒，總共576天，所以1900多個特效鏡頭，你算下我們用了多少天。」因此他力薦大家看IMAX版。

古天樂認真介紹特效製作過程。（視頻截圖）

雖然古天樂久未到內地工作，但粉絲依然有增無減，吸引500萬人看直播，不少網友都在直播留言表示自己是「老婆」，他見到後說：「我有看到人家怎麼說她是我老婆？如果是我老婆，你看《明日戰記》，就是我古天樂的老婆了！」網友對此大感興奮，即刻在彈幕喊老公，更湧入微博留言：「下次見面就叫老公行不行」、「男女通殺了」、「來生孩子吧」，也有人笑言：「哥真的拼了」等。

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