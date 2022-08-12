湯唯揮低IU！《分手的決心》代表韓國爭奧斯卡　網友：沒有埋沒她

由朴贊郁執導，湯唯、朴海日主演的韓國電影《分手的決心》繼早前獲得第75屆康城影展最佳導演獎後，11日韓國電影振興委員會宣布該戲將代表韓國角逐第95屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。



《分手的決心》將代表韓國角逐第95屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。（影片海報）

據悉，其他參與評審的影片還有是枝裕和執導的《孩子轉運站》，宋康昊、姜棟元、IU主演；韓在林執導的《緊急迫降》，宋康昊、李秉憲、全度妍主演；金韓旻《Hansan: Rising Dragon》，朴海日、卞約漢、金香起主演等作品。韓國振興委員會表示，每套作品都很值得代表韓國出戰，但考量到奧斯卡金像獎的特性，除單純的藝術性外，還要考量導演知名度、作品性、畫面呈現能力，是否能在北美市場流行， 以及海外發行商的行銷能力等，綜合來看，大家一直認為《分手的決心》最適合。

然而，對於這一消息，內地網友卻呈兩極態度，部分網友質疑湯唯演技，更登上微博熱搜，但大量網友都表示支持，更狠批內地娛樂圈：「所以為什麼要把好演員推出去，然後捧一些毫無演技的人呢」、「咱們國內最近有啥好片子啊，說實話，韓國電影確實牛」、「也算是一點點欣慰，至少有幾位中國的好演員沒有埋沒在垃圾堆中」等。

+ 3