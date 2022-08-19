油麻地警署建成一百周年　《黑社會》《奪命金》杜琪峯最愛取景地

舊油麻地警署早前慶祝建成一百週年，並向公眾開放參觀，讓市民能夠一睹舊式警署內外結構，認識殖民地時代至今的警務歷史變遷。舊油麻地警署座落於眾坊街及廣東道交界，建築呈鷂形，屬愛德華式建築，正門部分呈銳角、且向內凹陷，與港島「大館」舊中區警署、舊灣仔警署等較舊式警署建築結構不同，外型極具標誌性。

前油麻地警署(旅發局提供圖片)

由於舊油麻地警署建築極具特色，而且地理位置鄰近廟街、果欄及砵蘭街等地，成為不少香港黑幫電影的取景地之一。有趣的是，舊油麻地警署亦同時被觀眾誤認出現於不少電影之中，包括《無間道》三部曲及《古惑仔》系列。

《黑社會》杜琪峯

由杜琪峯執導的經典黑幫電影《黑社會》，講述一個社團內部鬥爭，兩派人馬的頭領爭奪龍頭之位的故事。其中，任達華飾演的樂少與梁家輝飾演的大D，因為鬥爭與矛盾愈來愈大，令警方出手介入，雙雙被警察拘捕，迫令二人停戰談判。最後樂少與大D在警方被釋放，先後步出警署，而該警署的取景地便是舊油麻地警署。

《奪命金》杜琪峯

杜琪峯的電影作品中，經常於香港實地取外景，《奪命金》亦不例外。《奪命金》劇情故事由三段交錯的時間線組成，其中由劉青雲主演的黑幫成員三腳豹，為人重情重義，縱使生活捉襟見肘，仍然會四出為兄弟籌錢保釋。其中一次，他為拜山華（張兆輝 飾）籌得保釋金後，陪他步出還柙的警署，取景地正正為舊油麻地警署。該段情節於日間拍攝，背景的警署建築清晰可見，而警署兩側標誌性藍灰色配色的拱廊與方柱，亦成為了電影地理位置記號。

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《半支煙》

由曾志偉及謝霆鋒主演的電影《半支煙》，講述由巴西回港的下山豹（曾志偉 飾）遇上了煙仔（謝霆鋒 飾），二人一同於廟街及九龍一帶尋找九紋龍與一名舞女的下落。《半支煙》的背景主要發生於龍蛇混雜的廟街一帶，而廟街亦鄰近舊油麻地警署，所以電影結尾，當下山豹因為老人痴呆而逐漸失去記憶時，便在油麻地警署外的電箱上塗鴉，亦令煙仔重遇到曾經在錄影片段中見過的女警。

《廟街皇后》

由張艾嘉與劉玉翠主演的電影《廟街皇后》，講述鴇母華姐與女兒小欣的母女關係，華姐年輕時為舞女，後來輾轉下在廟街經營妓寨，作為生計，而小欣亦重蹈母親的覆轍。電影其中一段，小欣被警察拘捕，帶到警署，需要由華姐保釋，母女從油麻地警署步出，再於警署外的拱廊下上演了令觀眾揪心的一場爭吵，最後小欣乘車而去。由於廟街屬於油麻地所屬的警區內，所以故事橋段取景於舊油麻地警署實為情理之中，而建築拱廊與方柱的獨特設計，將華姐與小欣從畫面中區間，亦突顯了母女二人之間的隔閡與距離。