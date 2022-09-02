失衡凶間專訪｜珍惜港產片復潮　莊澄、鄧漢強︰唔好再令觀眾失望

新冠肺炎疫情在2020年初爆發，爆發初期，全世界癱瘓，凡與人有關的行業都受波及，其中最嚴重的有電影業。戲院關門令影片冇出路，而拍攝工作本身更是人群聚集的活動，還加上內地疫情同樣嚴峻，劇本審批過程受阻，電影開拍無了期押後，大家是否只可坐以待斃？



同一時間，兩位著名電影人，《無間道》系列監製莊澄先生，與《寒戰》製作人鄧漢強先生，竟走在一起埋首監製一部傳統港式驚慄片，以三個奇幻故事合成一片，即是似97年的《迴轉壽屍》與十年前的《迷離夜》？沒錯，亦正正是兩位的力作。



鄧漢強與莊澄兩位資深電影監製相識多年，想不到今次會為一部小成本的港產片走在一起。（葉志明 攝）

疫情下的自救項目

由寰亞電影與悅目映画聯手出品的驚悚電影《失衡凶間》，集合三位經驗豐富導演陳果、馮志強、許業生，為《失衡凶間》拍攝三個不同的詭異故事，分別有《死場》、《唐樓》以及《暗角》。這種一片拆三的模式，是最典型的港式驚慄故事，早在1997年，莊澄先生便監製過一部《迴旋壽屍》，導演是葉偉信，編劇有谷德昭、陳嘉上，幕前更有黃秋生、羅蘭、徐錦江、林曉峰，當年是小本製作，200萬起貨，結果票房收$550萬，人人有工開又不用老闆蝕錢，就是這個經驗，開一部戲令人人有工開，比口頭說抗疫更為首要。

《失衡凶間》由任賢齊、林曉峰、顏卓靈、吳海昕及蘇麗珊主演，由三個故事串連而成，已製作完成，上映日期︰9月15日。（《失衡凶間》海報）

港產片仍有優勢

監製鄧漢強亦留意到，疫情前幾部大製作如《明日戰記》、《神探大戰》，拍畢好幾年但礙於審批制度和市場環境，統統要等待上畫，在資金回流上是一大問題。鄧漢強︰「正好當時在澳洲拍畢一部大型合拍片，返港後又未能即時返內地，於是想到大可以趁機開拍一些本土電影，起初想全數起用新導演，但希望公司有信心，於是又邀來陳果及馮志強。」一部戲三個故事，工作量未至於三部戲，但都差無幾，可說吃力，但慶幸自己感到討好。「我發現這樣的規模都做到部戲出來，雖然不似去五星級酒店用膳這麼華麗，但都是去茶餐廳叫自己喜歡的菜式，都有滿足感。」

監製鄧漢強以食飯來比喻拍本土電影。「雖然不似去五星級酒店用膳這麼華麗，但都是去茶餐廳叫自己喜歡的菜式，都有滿足感。」（葉志明 攝）

25年前林海峰參與莊澄監製的《迴轉壽屍》，25年後有緣再拍《失衡凶間》。(《失衡凶間》劇照)

港產片死在劇本上

25年前，莊澄先生監製過《迴轉壽屍》，當中的經驗來到今天依然受用。「這類一拆三的電影，條數好難計，所以我要求要有故事，有劇本，才可確保質素。」早在90年代，莊澄已擔任電影公司的把關工作，想投資開戲要先睇劇本，這已是行內見稱。「他們不時說，有個四眼仔好麻煩，因為我經常要求睇劇本先。其實當年新藝城一路贏嘉禾，就是麥嘉睇劇本睇得好緊，他會拎支紅筆好似老師改簿一樣修改問問題，更沿用了奮鬥房那種集體創作力。如果不看故事，便決定開拍一部戲，其實好奇怪，亦是當年香港電影衰落原因。」

莊澄憶述當年台灣片商不求劇情，只關心有多少動作場面，更以秒錶來逐秒計。（葉志明 攝）

莊澄又提到，當年港片可賣埠台灣，不少片商會聽足台灣老闆要求，既要大明星，又要大量動作場面，「台灣片商會拿秒表同你計套戲有幾多動作場面，不知是慢性定急性自殺。」

其實演員都想遇到好劇本，莊澄便透露以這製作成本根本請不起任賢齊演出，但他看過劇本都覺有趣，願意收平一點參演。（《失衡凶間》劇照）

票房以外的得著

電影是商業活動，開戲自然要想賺大錢，但近十年，開本土電影等於蝕錢已經是根深蒂固的事，雖然令人人有工開是好事，但除了這還有甚麼回報是值得去做？莊澄︰「電影公司拍大片去賺錢，天經地義，但以我們公司一部《九龍城寨》來算，2016年開始籌備，拍完到後期至今仍未能面世，如果一間公司只拍這類戲，不單會斷層，直情會冇人！所以不是使命感這麼偉大，是要培育人才。《失衡凶間》未上畫，先獲香港國際電影節認作首映，更獲邀參與海外電影節，某層面看金錢就算沒太大回報，但滿足感是無限。

讓新演員及導演有更多機會拍攝，亦是作為電影公司的責任。（《失衡凶間》劇照）

香港電影復潮

近月香港掀起一股力撐香港電影潮，小至《緣路山旮旯》，大至《明日戰記》，大家都紛紛入場要大力支持。兩位監製看到自然歡喜，同時亦想到要珍惜這份力量，不可再令觀眾失望。鄧漢強︰「睇開英超點解會睇番港聯，未講腳法，跑都跑到好似慢鏡頭一樣。其實電影都一樣，製作上未必畀到荷里活級數，但創作上是可以做到，起碼有一份情懷，又見到條彌敦道，親切點。我都希望觀眾多一分包容，但不用盲撐，盲撐只限一兩部，有大家肯支持作品，質素才會慢慢向上，票房好一點，投資者又會有信心再投資。」

對於觀眾近年對港產片作無限支持，兩位監製都深表樂於見到，亦希望業界一齊凝聚這股力量。(葉志明 攝)

至於莊澄，坦言大家熱衷去撐港產片是好事，但強調不可以再令觀眾失望。「他們失望的，多數是來自大片，很多老闆仍停留在要這個演員，那個演員，走在一起穩穩陣陣拍套警匪片便可，其實觀眾不會再覺得新鮮。早年首部劇情片受追捧，就是因為給予觀眾新體驗，有新鮮感。」《失衡凶間》即將上畫，但原來兩位已密密開工，完成了《失衡凶間》2及3。莊澄︰「下一部係會加入血腥、暴力元素，因為類型電影比較易走出香港，希望再次令香港電影去得更遠。」