【失衡兇間】任賢齊為新戲再剷平頭裝　變《樹大招風》「葉國歡」

由馮志強編劇及執導的《失衡兇間：唐樓》近日煞科，主演的任賢齊近日在自己的社交媒體發布一段落髪短片，片中可見他剷至平頭裝：「為了配合最新開拍的電影，我在戲入面飾演一個放監出來的江湖猛人，所以本人又再一次，剪短頭髮變成平頭裝。我都忘記有幾多年冇剪平頭裝，起碼三、四年前。」

《失衡兇間：唐樓》由馮志強編劇及執導；並由任賢齊及吳海昕主演。（官方圖片）

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《失衡兇間：唐樓》由馮志強負責編劇兼執導；並由任賢齊及吳海昕主演，其他演員還包括曾演出過《三夫》的陳湛文、車保羅及張松枝等。電影充滿黑色幽默，劇情層層推展，輕鬆得來又帶點緊張，難怪連小齊都認為電影充滿新鮮感：「在恐懼之中，會將你入面的潛能爆發出來，我無辜被捲入漩渦，見到一個清純漂亮的女子（吳海昕）好無助，想幫下她，誰知攪到一身蟻。」

陳湛文（右一）與吳海昕在《失衡兇間：唐樓》有多場對手戲。（官方圖片）

對此吳海昕解釋：「我在戲中飾演一名小説家，比較神經質，身邊的人不知道我的說話是真是假，但都好樂意幫我。」她續指出，其角色有時非常怕事，但有時卻非常大膽，去尋找真相：「這角色都好複雜，對我來說好有挑戰性。」而且由於吳海昕在戲中飾演一名小説家，所以靈感來到，就會在牆上寫字：「屋入面有幅牆，寫滿我的字。」

任賢齊為新戲《失衡兇間：唐樓》剷至平頭裝，造型儼如當年《樹大招風》時的「葉國歡」。（影片擷圖）

《失衡兇間：唐樓》早前已經煞科，除導演馮志強外，監製鄧漢強及寰亞電影製作有限公司高層莊澄亦親臨現場，男主角小齊亦「萬歲」請全體工作人員食宵夜，眾人對在疫情下難得開工均十分開心感恩，離別之際大家都顯得依依不捨。

其實《失衡兇間》由三個故事組成，許業生導演的第一個故事《失衡兇間：暗角》由顏卓靈、五人樂隊Nowhere Boys主音歌手Van Chan主演、鄭丹瑞友情演出，也已經煞科，第三個故事亦正密鑼緊鼓籌備，希望戲院快點重開，讓《失衡兇間》可以盡快與觀眾見面。