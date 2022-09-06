《阿媽有咗第二個》台灣上映遭網民嫌影院又舊又遠　片商馬上回應

男團MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）及毛舜筠主演的《阿媽有咗第二個》上月在香港上映，兩位主演姜濤及Jer雖然因為停工而未能出席宣傳活動，但仍然吸引到不少粉絲前往支持，票房已衝破3000萬。

（《阿媽有咗第二個》影片截圖）

《阿媽有咗第二個》的香港票房破3000萬，成績十分好，而MIRROR成員的粉絲亦遍佈世界各地，所以《阿媽有咗第二個》在多個地方都有片商垂青，安排上映。而近日《阿媽有咗第二個》在台灣上映，片名則改為《媽的星寵兒》，在台灣一個比較知名的院線播放。

不過日前就有一名網民，在自己的社交平台上載在當地去看《阿媽有咗第二個》的照片，但內容是表示不滿，包括不滿《阿媽有咗第二個》要改名為《媽的星寵兒》，然後嫌棄放映的影院：「只係得幾間又舊又臭又山卡啦（旮旯）」，更在貼文標注院方，指片商︰「真係唔識㗎喎」。

日前有一名網民在自己的社交平台上載了去看《阿媽有咗第二個》的照片，表示不滿《阿媽有咗第二個》改名為《媽的星寵兒》 (FB@龍祥電影粉絲專頁)

貼文很快就被片商龍祥看到，而龍祥馬上回應：「你敢標我就回！」更列出下列三點回應照片的主人，指因為《阿媽有咗第二個》其實是廣東話，台灣人會看不懂等的原因，最後片商龍祥指：「你的一句話抹滅了幕後一堆人的辛苦，小編謝謝你！」

1. 香港片名台灣人看不懂

2. 信義威秀是全台票房最高影城

3. 我們若不識貨幹嘛浪費錢代理

片商龍祥回應 (FB@龍祥電影粉絲專頁)

事件在網上掀起小風波，台灣影迷覺得該港人說話無禮，但同時香港影迷均不支持該粉絲的說法，更在留言表示失禮，及代網民向台灣片商致歉。

點撃睇《阿媽有咗第二個》劇照：