李安32歲兒子於《智齒》演技大爆發殺入金馬獎　硬撼4位實力男星

【金馬獎／李淳／智齒／星二代】第59屆金馬獎日前公布入圍名單公布，最佳男、女配角同樣精彩，李安32歲兒子李淳本月初才爆出結婚喜訊，如今順利以港產片《智齒》提名男配角。



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李淳開心的說自己從小看成龍的《警察故事》系列長大，因此很開心能參演香港警匪片，更替同樣有份以《智齒》入圍的林家棟、劉雅瑟開心：「擁有這次經歷我非常幸運。」

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高英軒則以賣座電影《咒》同樣入圍男配角，他向母校台北藝術大學致謝：「老師，我入圍金馬了」，但還幽默表示，他的女友會在頒獎典禮當天參加女子健美比堅尼比賽，「我可能沒辦法陪她去比賽，給她加油打氣了」。《黑的教育》朱軒洋、《花路阿朱媽》鄭東煥以及《一家子兒咕咕叫》新銳演員胡智強，也同樣闖入男配角提名。

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最佳女配角方面，去年獲得金馬獎最佳新人獎《美國女孩》方郁婷，今年在《罪後真相》與張孝全演出父女，這次改入圍女配角：「這一切對我來說都太驚喜了，謝謝所有一路上支持我相信我的家人、朋友。」

台灣素人演員林詹珍妹則以《哈勇家》奪下提名項目，她笑說第一時間得到消息立刻大笑，只因很意外自己為何能入圍：「感謝上帝，當初抱著試試看的心情來演，導演相信我，我能做的就是盡力」，她還補充有些晚輩想為她準備原住民的紅毯戰服，「到時候再看要穿什麼，漂亮就好了。」

楊麗音原本沒注意入圍名單，直到身邊朋友緊握她的手說恭喜，才知道自己以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎最佳女配角：「謝謝這麼多年來自己沒有放棄的努力，很感激，我今天真的很快樂」。《一家子兒咕咕叫》的李夢苡樺、《緣路山旮旯》余香凝同樣都入圍女配獎項。

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