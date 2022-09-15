香港影協勸參與金馬獎政治化須三思　卓伯棠：港影業已成內地影業

今年第五十九屆金馬獎預計11月19日舉行，正接受華語電影報名參與，但香港影業協會已再次向會員發信，要有意參與者「務須三思」，引起兩岸三地討論。



港影協：金馬獎政治化、參與須三思

香港影業協會昨（14）日向約180間公司會員發出題為《懇請謹慎處理金馬獎參與事宜》的信件，信中指近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，令電影頒獎禮「無可避免地蒙上陰影」。

信中提到，近年金馬獎日趨政治化，「多個台灣導演或藝人一再提出與電影藝術不相符的言論，把政治與電影混為一談，沾污了電影的獨立藝術性，把整個活動拖進充斥爭議的胡同裡」。如會員欲參與金馬獎「務須三思，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛中，招致得不償失」。

2018年金馬獎上，得獎者致詞掀起統獨、台獨話題等風波，讓2019年的金馬染上政治味，不僅7月時許多大咖選擇不報名金馬獎，8月時大陸電影局更直接下令禁止電影人和作品參賽。（Facebook@金馬影展TGHFF）

香港影業協會理事長洪祖星昨（14）日港媒訪問時「如果你覺得對以後到國內發展，合拍片，發行等方面，你覺得有什麼問題，你自己考慮，我們只係提出『溫馨提示』。」相關的「温馨提示」，已經持續了兩三年的時間。

對於香港持續跟進中國大陸抵制金馬獎，國台辦朱鳳蓮新聞發言人在14日的記者會表態，我們（大陸）支持的是表示能夠促進兩岸同胞相互理解和相互認同的交流，「賦予政治色彩的活動」就另當別論了。

陸委會：永遠張開雙臂歡迎好電影

台灣陸委會書面回應，金馬獎是一個尊重電影創作自由的國際獎項，也是華人影視圈最具指標性的殊榮。希望電影文化能被尊重，也永遠張開雙臂歡迎好電影。

金馬：一直敞開大門，不畏風雨，一向公平開放自由

台北金馬影展執行委員會書面回應，金馬獎一向秉持公平、開放、自由的精神，鼓勵傑出的電影與影人，也一直敞開大門歡迎各地華語電影來參與，不畏風雨，現在與未來都會持續堅持這個原則與價值。

金馬獎是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，自1962年創立以來。（台北金馬影展執行委員會）

張同祖：香港影協不代表電影業，依然可參加金馬

曾任香港電影金像獎協會主席、香港電影導演會永遠榮譽會長張同祖前（13）日接受訪問表示，不難理解香港影業協會發表聲明作「政治表態」，認為香港影協不代表整個香港電影業，並表示一些理事會成員已經沒有積極參與香港電影業，有志參加金馬獎的電影人依然可以參加。

兩岸三地電影導演研討會亦於2019年停辦，而電影人亦非常熟悉業內遊戲規則，明白合拍片便要守遊戲規則，不打算在內地發展的香港電影人依然可以參加金馬獎。。同時，合拍片都需要得到國家電影局同意才能報名金馬獎。故認為影協的提示只是表態，對香港電影和電影業沒有影響。

他認為，香港影業協會聲明不會影響有表達意願的電影人，除商業市場，電影人亦可拍攝符合創作熱誠的題材。香港導演李駿碩在2021年得到第58屆金馬獎《濁水漂流》最佳改編劇本，入圍11個獎項，說明有熱誠的香港電影人依然可以參加金馬獎。

香港電影導演會永遠榮譽會長張同祖。（香港浸會大學電影學院）

卓伯棠：香港影業已成內地影業「香港電影」不再

香港浸會大學電影學院創院總監卓伯棠教授對香港影業協會背景發表聲明並不意外，他認為香港影業協會理事會的歷史和背景，足以說明發表聲明的理由，認為電影「百花齊放」才能發展，香港電影才能生生不息。不過，他認為，香港影業人很多人從內地來港，香港影業已經慢慢成為內地影業的一部份，不再有真正的「香港電影」了。

香港新浪潮導演卓伯棠教授。（受訪者提供）

18年的金馬獎政治風波

自2018年台灣紀錄片導演傅榆在第55屆金馬獎頒獎禮上發表獲最佳紀錄片獎的感言時說：「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望。」，得獎感言被指牽涉台獨言論，頒獎典禮因而蒙上政治風波。金馬獎其後便遭內地封殺。

在第55屆頒獎禮上大陸演員、金馬影帝涂們頒獎時亦說：「特別榮幸再次來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」而奪得最佳男主角的內地演員徐崢，發表感言時稱「金馬獎是個專業的殿堂，相信中國電影會越來越好」。

金馬獎官網稱，金馬獎旨在促進華語暨華人電影創作蓬勃發展，表現區域多元文化風貌，提昇電影製作技術與藝術內涵，推動華語暨華人電影邁向國際。第五十九屆金馬獎劇情短片、紀錄短片及動畫短片報名日期為2022年6月1日至6月30日；劇情片、紀錄片及動畫片報名日期為2022年7月1日至8月1日。入圍名單訂於9月27日公布，並於11月19日金馬獎頒獎典禮揭曉得獎名單。

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