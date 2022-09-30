張繼聰新戲《窄路微塵》金馬獎1個提名突被DQ惹熱議　原因揭曉

「第59屆金馬獎頒獎典禮」將於11月19日在台北國父紀念館隆重登場，並於29日的記者會上公開入圍名單，其中《窄路微塵》原本入圍了最佳男、女主角獎等4項獎項，沒想到金馬執委會日前竟宣佈，因資格不符，最後決定取消《窄路微塵》的「最佳原創電影歌曲」提名資格，意外掀起熱議。



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金馬執委會29日發佈公告，宣佈原本入圍第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的《窄路微塵》歌曲〈在路上〉，經電影公司主動告知，稱該曲雖未正式發行，但早已做過公開演出，並非為電影《窄路微塵》全新創作，因此並不符合金馬獎的「原創電影歌曲」提名範疇。對此，經電影公司及創作者主動說明，金馬執委會決議取消《窄路微塵》的提名資格。

《窄路微塵》由新晉導演林森執導，並由張繼聰、袁澧林、區嘉雯、朱栢康及朱栢謙主演，電影以受疫情影響的香港為背景，講述人們活在陰影之下與光之間的故事。其中張繼聰、袁澧林都以此片入圍影帝、影后爭奪戰，歌手黃衍仁也以此片提名「原創電影音樂」。

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