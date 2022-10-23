黑亞當‧影評｜搣唔甩The Rock強勢形象　不失娛樂性驚喜欠奉

DC超級英雄電影宇宙發展不似預期，「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）加入彷如救世主降臨，外界與他本人事前都把《黑亞當》（Black Adam）捧到上天，有多創新有多驚喜，打救DCEU靠晒你，然而這部片的效果還是不似預期，純粹很「The Rock」式爆谷片，夠娛樂性不會令人𠝹櫈，但沒法為DCEU帶來突破。

黑亞當的屈機程度，應該是The Rock演過的角色中之冠，亦代表他主導的部份亦更多。（劇照）

其實近十年八年由狄維莊遜主理的電影，除了他本人的造型幾乎一模一樣，角色人設、風格、劇情走向都是同一調子，《黑亞當》強調的是英雄的定位，英雄不一定是站在道德高地上的偉大人物，也可以像黑亞當反傳統，可惜反傳統的表現就只是面無表情、說話冰冷、不留情殺多幾個人，以及講冷笑話，跟狄維莊遜其他電影的角色定位分別不大，最大變化的是能力更大更屈機。

在黑亞當面前，「正義協會」實在沒有存在的需要。（劇照）

作為首屈一指的動作巨星，狄維莊遜身邊的角色都不會太厲害，或至少比他厲害，《黑亞當》最大敗筆的是引入了英雄組織「正義協會」，但「原子粉碎者」與「旋風」兩位角色都是可有可無，皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）的「命運博士」算比較出彩，但跟「鷹俠」都是襯托作用，為了讓「黑亞當」顯得更偉大。

皮雅斯布士南飾演的「命運博士」算比較出彩。（劇照）

「黑亞當」的父子故事可以更豐富，但篇幅用在更多的打鬥場面上，草草帶過劇情上較有可觀性的一部份。其實狄維莊遜近年的電影都是相近套路，未知是他被定型，還是他定型了自己，但無論重覆幾多次，觀眾還是願意買飛入場，而他亦因為票房保證而繼續拍出類似的作品，《黑亞當》在The Rock的「Comfort Zone」（舒適圈）內誕生，沒有意料之內的意料之外，實在可惜。