正義迴廊．專訪︱導演何爵天花兩個月聽審　設演技導師助演員發揮

香港奇案電影《正義迴廊》已於10月27日正式上映，電影憑優先場累積觀眾口碑，造就極高呼聲，觀眾亦對首次執導劇情長片的導演何爵天另眼相看。《正義迴廊》故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，並由楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，在電影中重組法庭對峙、奇案發生經過等精彩橋段。



《正義迴廊》已於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

首部執導劇情長片《正義迴廊》尚未上映，何爵天早前已開拍第二部電影《死屍死時四十四》，他自言因為《正義迴廊》的合作關係而得到第二部電影的執導機會：「《死屍死時四十四》的監製錢小蕙其實沒有看過《正義迴廊》的任何片段，便找我拍攝第二部電影，因為她是楊偉倫（阿卵）的經理人，所以知道我製作上的執行能力。而他們亦剛好在物色一位相對新晉、年輕的導演負責，所以在錢小蕙、阿卵及翁子光的推動下，便促成了《死屍死時四十四》的合作。」

何爵天首部執導電影《正義迴廊》尚未上映，已開拍第二部電影《死屍死時四十四》，甚為難得。（梁碧玲 攝）

《正義迴廊》在上映前已經呼聲甚高，甚至被形容為全年最好的電影，何爵天自言非常驚訝：「對我而言，感覺沒有辜負一眾演員、翁子光以及工作人員的努力。而且《正義迴廊》是一個非常『香港』的故事，名符其實『說好香港故事』，因為（案件）對香港人來說都是一個記憶，雖然未必是一件美好回憶，但事件背景上紮根香港、甚至可能只會在香港發生，是這部電影的一個重要身份。」

何爵天對《正義迴廊》觀眾的正面評價感到非常驚訝。（梁碧玲 攝）

聽審的兩個月

為了準備《正義迴廊》，何爵天在準備劇本故事前，特意花兩個月時間到法庭聽審，他表示：「雖然不是旁聽這宗案件的審議，但為了還原法庭的氣氛，弄清楚法庭程序，這個資料搜集的過程非常關鍵，以免被人詬病。而一些律師朋友看過放映後，回應亦相當正面，比較接近真實之餘，亦拿捏到戲劇性的部分。」對何爵天而言，雖然聽審的過程十分漫長，但達到了滿意的效果，亦非常值得。

為了準備《正義迴廊》法庭主場景的戲份，何爵天花了兩個月時間到法庭聽審。《正義迴廊》電影劇照（電影公司提供）

何爵天指當初非常難得地能夠旁聽一宗謀殺案的審訊：「我由選陪審團的一日開始旁聽，直到案件審理完畢，當然案情未如《正義迴廊》取材的案件複雜。更難得的是案件以廣東話審訊，以謀殺案而言非常罕見，可以看到律師之間的溝通，雖然沒有劇戲性地針鋒相對，但亦比較帶語氣情緒，原汁原味得多。」

何爵天難得旁聽到廣東話審議的謀殺案，搜集的資料對準備《正義迴廊》的故事幫助甚大。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

現場特設演技導師

在《正義迴廊》謝票期間與觀眾見面，何爵天樂意與觀眾交流對作品的看法，他驚訝有觀眾留意到幕後名單裡的演技導師（Acting Coach），他解釋指：「我非常推崇香港電影需要演技導師，因為在現場對我的幫助非常大，猶其在拍攝群戲時，參與的演員甚多，甚至當中涉及素人，例如在庭上作供的證人，要他們在短時間內掌握角色，其實在拍攝時間短促的情況下非常困難，所以演技導師可以在現場為他們『打底』。同時演技導師可以幫助久未拍攝電影的演員入戲，好像葉蘊儀，又或者電影經驗不多的莊韻澄、盤菜瑩子（柯驛誼）去準備角色，減輕他們的心裡負擔。」

何爵天為了令演員能夠於短時間內投入演出，特意邀請演員朋友毛曄穎小姐（右）在《正義迴廊》拍攝現場擔任演技導師。（毛曄穎IG圖片）

何爵天認為演技導師雖然是「在金像獎沒有獎攞」的崗位，但重要性更為關鍵：「其實起初是葉蘊儀小姐需要一位演技導師與他排練，加上他有一段頗長的獨白，由專人與他排練將會有頗大的幫助，令他信心更大。所以我與翁子光邀請了我們的朋友毛曄穎小姐，他本身也是一位演員，曾經在《I SWIM》裡飾演Miss朱，也是麥沛東在演藝學院的同學，請他到拍攝現場擔任演技導師。而演員能夠於《正義迴廊》裡充份發揮演技，亦非常有賴他的參與。」