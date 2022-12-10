《正義迴廊》楊偉倫推薦麥沛東　不介意作嫁衣裳︰羨慕亦戥佢高興

楊偉倫（右2）與麥沛東（左2）在《正義迴廊》的表現備受讚賞，被指有望問鼎來年香港電影金像獎的演員獎項。（劇照）

電影《正義迴廊》屢創佳績，兩位畢業相差八年的演藝師兄弟兼好兄弟，楊偉倫和麥沛東拍住上一躍而成三千萬票房男主角。現年四十歲，06年演藝畢業的楊偉倫(阿卵)接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白畢業後入行曾靠家人「接濟」的經過、首當電影男主角的壓力與困難、推薦麥沛東演出令好兄弟成為影帝的感受。阿卵坦白說：「我羨慕(麥沛東)，亦戥佢高興！」

現年四十歲，06年演藝畢業的楊偉倫(阿卵)接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白畢業後入行曾靠家人「接濟」的經過、首當電影男主角的壓力與困難、推薦麥沛東演出令好兄弟成為影帝的感受。

楊偉倫（左）與麥沛東（右）在電影《正義迴廊》慶功宴上接受訪問。（莫匡堯 攝）

阿卵好戲，2015年早已憑舞台劇《過戶陰陽眼》成為劇帝，兩年前再憑劇集《大叔的愛》入屋，他承認監製翁子光及導演何爵天，最早敲定他主演出冷血主兇張顯宗：「翁子光跟白只合作過《踏血尋梅》，是透過白只找我，當時《大叔的愛》還未拍，我想是因為我貌似角色原型。」演舞台劇或劇集搞笑居多，這回得到一個好角色青睞，阿卵指拍攝時困難不止於壓力及角色沉重：「要分析代入角色的內心世界已很難，其次要講德文，我本身英文都差，考第三次才僅合格入演藝，德文文法及發音比英文更複雜，是死背爛背。」至於片中首次令他有機會跟裸女演三級床戲，阿卵更臉紅說：「真的不是艷福！一定要講，這是我最緊張，真的不是外間想像的high！好記得拍之前超緊張問導演想怎拍，那時只想準確些、快些完成，不想拍太多take，那一刻我只有尷尬，原來唔係正架！」

阿卵在投入角色期間，眼神的突變令自己也感到錯愕。（梁碧玲 攝）

阿卵與師弟麥沛東識於劇場，阿卵2017年先拍電影，繼而再於《媽媽的神奇小子》齊演出豬隊友。麥沛東多次指阿卵是生福星，推薦他參與《正義迴廊》就讓他摘下香港國際電影節「新秀電影競賽(華語)」最佳男演員，對於光榮與焦點先集中於麥沛東，為好兄弟作嫁衣裳的阿卵說：「我熟悉麥沛東，知道他做到，介紹他對我也有好處，因為有一個熟悉及相信的對手對我也有幫助！我有羨慕，也說：『你就好啦！』其實拍攝時已知他會跑出，已經告訴他沒有人能質疑他黑暗叮噹地位，他樣又得意又圓碌碌，又演到他不知在思考什麼黑暗世界樣，整件事就是邪惡黑暗叮噹，沒有人可動搖他地位！我沒介意焦點在他身上，我又不是完全無(讚美)，他付出的有回報，有人說他一炮而紅，我其實是戥他高興！」

對於光榮與焦點先集中於麥沛東，為好兄弟作嫁衣裳的楊偉倫說戥對方高興。（梁碧玲攝）

畢業入行十六年，又與朱柏康、白只等組成過朱凌凌的阿卵指，初期以自由身與劇團合作，收入有限兼不穩定，他坦承感激父母經濟上支持才能繼續追夢，「慶幸家庭不用我負擔，屋企的確是幫到我發展的重要基石，早幾年更需要老豆『救濟』，真係問他：『老豆！我無錢呀！』他就會畀些錢我，這份養育恩情，是我的幸運！咁大個人係唔好意思！一定唔好意思！但我想堅持，父母由細到大都好鍚我，是去到後期才不用他們擔心，或許是後期長時間無再問他們攞錢，他們會感覺到吧！」