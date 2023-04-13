金像獎2023｜《給十九歲的我》冇被取消　爾冬陞︰唔行使呢個權力

一年一度的影壇盛事「香港電影金像獎」已舉辦至第四十一屆，並將於周日（16日）於香港文化中心舉行頒獎禮及紅地毯環節。今日（13日），香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂等，一同為第41屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利。

爾冬陞重申《給十九歲的我》將會繼續遴選，並指金像獎沒有退出制度，董事局亦決定不會行使最終決定權，並交由選民自行以選票決定。（葉志明 攝）

對於被受爭議的紀錄片《給十九歲的我》繼續遴選「最佳導演」、「最佳電影」等獎項，爾冬陞表示：「例如我哋有金掃把獎，有酸蘋果獎、爛蘋果獎，咁你所有電影人既然公映咗，你有冇權退出呢？你要畀公眾評論嘛！」續指：「呢件事本身係片方嘅紛爭，我哋其實冇一個仲裁嘅能力。既然已經投咗票，我哋就交返畀我哋嘅選民去投囉！」

電影《給十九歲的我》繼續獲候選三大獎項。（電影《給十九歲的我》劇照）

對於金像獎董事局擁有入圍及遴選制度的最終決定權，爾冬陞表示董事局決定不會行使權力進行干預：「董事局考慮咗，已經有超過二千位投票人，我覺得佢哋唔希望有一個董事局去取消任何入圍資格、攞獎資格，我相信呢樣係非常危險嘅！當然我哋文字上有講『所有一切最終決定權交由董事局決定』，我哋今次決定唔行使呢個權力，我獎佢交返畀所有選民去決定，係最恰當。我諗如果我哋好容易去做呢個決定，我相信將來金像獎嘅公信力都會散咗！」爾冬陞亦指出不論現在或將來亦不會設退選機制，連奧斯卡也退選機制，是否領獎則交由得獎人自行決定。至於張婉婷導演會否出席頒獎典禮，爾冬陞表示：「張導會唔會嚟，我唔知道。」

對於中港拍賣平台出現金像獎門票炒賣，爾冬陞強調金像獎門票不設轉讓與出售，擔心影迷被騙。（葉志明 攝）

近日，本地及內地拍賣平台出現高價出售金像獎門票，引起大眾關注，爾冬陞表示董事局密切關注事件，亦提及：「門票喺過去好多年有試過被盜被偷，喺文化中心。亦都有試過有工作人員好高清放咗上網，畀人攞去影印。好多年嚟我哋都喺到優化緊個方式。喺內地，我都試過親自去，佢哋捉到啲假飛，我去處理。」爾冬陞強調：「我喺呢到提醒所有人，我哋嘅票係唔可以轉讓，亦都冇得買！」他坦言擔心觀眾被騙，希望保護影迷的利益。