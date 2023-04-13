金像獎2023｜TVB播獎門人搶收視　爾冬陞笑冇派人採訪︰咁小器嘅

一年一度的影壇盛事「香港電影金像獎」已舉辦至第四十一屆，並將於周日（16日）於香港文化中心舉行頒獎禮及紅地毯環節。今日（13日），香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演攜同副主席莊澄與文雋、董事局成員代表余安安、錢嘉樂等，一同為第四十一屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利。

香港電影金像獎協會主席爾冬陞導演，攜同董事局成員一同為第四十一屆香港電影金像獎舉行拜神儀式，祈求典禮一切順利。（葉志明 攝）

爾冬陞主席與錢嘉樂在儀式後接受訪問，表示今年金像獎回歸尖沙咀文化中心舉行外，紅地氈等焦點環節安排亦一反傳統。爾冬陞在訪問中表示：「我哋轉咗紅地氈地方，工程好大、重新設計過。緊張嘅係我哋兩個禮拜前開始留意天氣報告，禮拜日應該冇事，因為金像獎好似十屆有三屆都落雨，有一屆係落得好大。」而錢嘉樂則表示：「呢幾年喺爾冬陞導演帶領下，金像奬年青咗好多！紅地氈今年仲耳目一新，因為見到我哋香港最靚嘅維港！」

第41屆香港電影金像獎回歸文化中心舉行，爾冬陞指紅地毯環節重新設計下，工程浩大。（葉志明 攝）

在金像獎舉行當晚，典禮將會由Viu TV進行直播，而無綫電視（TVB）則在同一時段以王牌節目《獎門人》應戰。作為金像獎董事局成員兼多年的獎門人「鐵腳」，錢嘉樂笑指：「年年都係㗎啦！影視圈一家親嘅！」至於收視上的競爭，錢嘉樂笑指：「都係獎門人一半啦！打和！」而爾冬陞則表示金像獎的收視遍及世界各個華人聚居地：「馬來西亞、印尼有600萬華僑，新加坡、台灣亦有觀眾，甚至韓國亦會收看。

金像獎舉行當晚由ViuTV直播，TVB則播放《獎門人》應戰，爾冬陞表示金像獎全球有兩億人收看，收視上不會輸。（葉志明 攝）

爾冬陞表示金像獎好多年前做過數據，指有不少觀眾並非即日收看。「加埋有兩億人睇，再加上Facebook等新媒體。雖然內地今年冇直播，但亦都有片段會用。」他亦補充指美加英荷等地亦有觀眾收看，所以表示：「統計人數上呢，我有信心喺人數上唔會輸畀嘉樂仔嘅獎門人！」而爾冬陞導演亦留意到無綫電視未有派員前來採訪，趁機會調侃嘉樂一番：「點解冇TVB個牌嘅？」錢嘉樂則笑指：「要反映下喇！」爾冬陞笑指：「咁小器嘅？」錢嘉樂則打圓場笑指：「當晚會嚟嘅！」爾冬陞並叫錢嘉樂一陣叫曾志偉當晚派員採訪︰「娛樂新聞都要做下嘛！」

爾冬陞表示奧斯卡影后楊紫瓊將會出席，並早於得獎前已經聯絡安排時間。（葉志明 攝）

對於出爐奧斯卡影后楊紫瓊會否成為金像獎神秘嘉賓，爾冬陞表示：「唔會（神秘），喺大堂已經會見到楊紫瓊嘅相。喺佢攞Oscar（奧斯卡）之前兩個月其實已經開始聯繫佢，佢其實都好想返香港。因為佢拍緊戲，所以一路都好努力度期，終於導演都好合作，幫佢安排。佢就會返嚟，都好想見下啲老朋友。」爾冬陞亦續指並非為收視而發出邀請：「唔係佢攞咗獎先嘅，我哋唔係咁現實嘅！」