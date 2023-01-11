金球獎2023｜Zendaya憑《Euphoria》奪視后　史上最年輕兩度封后

影視界盛事《第80屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日（11日）早上舉行，去年大會因種族歧視、性騷擾及收賄等醜聞而遭抵制，最終只以私人形式閉門舉辦。今年大會與荷里活已和解，頒獎禮大批名人及演員均有出席。

《第80屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日（11日）早上舉行。（Twitter）

電視類獎項方面，Zendaya憑HBO劇《毒癮女孩》（Euphoria）的Zendaya撼贏首次獲得金球獎提名的《龍之家族》主角Emma D'Arcy、《王冠》飾演英女王的Imelda Staunton、《黑錢勝地》Laura Linney及《失蹤專訪》（Alaska Daily）的Hilary Swank，勇奪視后寶座。

今次是Zendaya繼2020年在《艾美獎》後，再度憑同一個角色奪得視后，是史上兩次奪得視后寶座的女演員。不過由於有工作在身，Zendaya未能親自來到現場捧走獎項。

Zendaya在《Euphoria》的演技非常出色。（劇照）

至於女配角方面，Julia Garner繼2021年後，再度憑Netflix劇《黑錢勝地》（Ozark）奪得「劇情與音樂及喜劇類影集最佳女配角」。

Julia Garner第二次奪得最佳女配角。（CFP）

另外，Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》（The Bear）揮低Donald Glover、Martin Short、Steve Martin及Bill Hader，奪得「音樂及喜劇類最佳男主角」。劇集推出後一致獲得好評，更在爛番茄奪得滿分，而Jeremy Allen White的演技亦備受讚賞。

《大熊餐廳》（The Bear）在爛番茄奪得滿分。（劇集海報）

《大熊餐廳》（The Bear）共8集，每集30分鐘，節奏緊湊。劇情主要講述Jeremy Allen White飾演的星級廚師Carmy因哥哥吞槍自殺，而放棄米芝蓮餐廳的工作，毅然返回家鄉芝加哥接手哥哥留下的家族餐廳。可惜餐廳問題極多，員工態度懶散、器材失修、欠債，但Carmy仍頂硬上接手餐廳。劇集巧妙地將一眾角色的傷痛融入幽默，亦透過面對恐懼來緩解傷痛。