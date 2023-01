金球獎2023完整得獎名單　楊紫瓊大熱奪歌舞/喜劇影后

《第80屆金球獎頒獎禮》於現正舉行,完整得獎名單如下:



電影獎項

最佳劇情電影:《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)

劇情電影最佳男主角:Austin Butler《貓王》

劇情電影最佳女主角:姬蒂白蘭芝《TÁR》

最佳歌舞/喜劇電影:《伊尼舍林的女妖》

歌舞/喜劇電影最佳男主角:哥連法路《伊尼舍林的女妖》

歌舞/喜劇電影最佳女主角:楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角:關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角:安祖娜比莎《黑豹2:瓦干達萬歲》

最佳導演:史提芬史匹堡《法貝曼:造夢大師》

最佳動畫:《木偶奇遇記》

最佳外語電影:《Argentina, 1985》(阿根廷)

最佳劇本:《伊尼舍林的女妖》

最佳原創配樂:《巴比倫:星聲追夢荷里活》

最佳原創歌曲:《革命雙雄》“Naatu Naatu”

影集獎項

劇情類最佳影集:《龍之家族》

劇情類影集最佳男主角:奇雲高士拿《Yellowstone》

劇情類影集最佳女主角:Zendaya《Euphoria》

最佳音樂及喜劇類影集:《小學風雲》

音樂及喜劇類影集最佳男主角:Jeremy Allen White《大熊餐廳》

音樂及喜劇類影集最佳女主角:Quinta Brunson《小學風雲》

影集最佳男配角:Tyler James Williams《小學風雲》

影集最佳女配角:Julia Garner《黑錢勝地》

最佳迷你劇集及電視電影:《白蓮花大飯店》

迷你劇集及電視電影最佳男主角:Evan Peters《食人魔達默》

迷你劇集及電視電影最佳女主角:雅曼達施菲《The Dropout》

迷你劇集及電視電影最佳男配角:Paul Walter Hauser《黑鳥》

迷你劇集及電視電影最佳女配角:Jennifer Coolidge《白蓮花大飯店》

