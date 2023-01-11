金球獎2023完整得獎名單 楊紫瓊大熱奪歌舞/喜劇影后
《第80屆金球獎頒獎禮》於現正舉行，完整得獎名單如下：
電影獎項
最佳劇情電影：《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）
劇情電影最佳男主角：Austin Butler《貓王》
劇情電影最佳女主角：姬蒂白蘭芝《TÁR》
最佳歌舞/喜劇電影：《伊尼舍林的女妖》
歌舞/喜劇電影最佳男主角：哥連法路《伊尼舍林的女妖》
歌舞/喜劇電影最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
最佳女配角：安祖娜比莎《黑豹2：瓦干達萬歲》
最佳導演：史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》
最佳動畫：《木偶奇遇記》
最佳外語電影：《Argentina, 1985》（阿根廷）
最佳劇本：《伊尼舍林的女妖》
最佳原創配樂：《巴比倫：星聲追夢荷里活》
最佳原創歌曲：《革命雙雄》“Naatu Naatu”
影集獎項
劇情類最佳影集：《龍之家族》
劇情類影集最佳男主角：奇雲高士拿《Yellowstone》
劇情類影集最佳女主角：Zendaya《Euphoria》
最佳音樂及喜劇類影集：《小學風雲》
音樂及喜劇類影集最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》
音樂及喜劇類影集最佳女主角：Quinta Brunson《小學風雲》
影集最佳男配角：Tyler James Williams《小學風雲》
影集最佳女配角：Julia Garner《黑錢勝地》
最佳迷你劇集及電視電影：《白蓮花大飯店》
迷你劇集及電視電影最佳男主角：Evan Peters《食人魔達默》
迷你劇集及電視電影最佳女主角：雅曼達施菲《The Dropout》
迷你劇集及電視電影最佳男配角：Paul Walter Hauser《黑鳥》
迷你劇集及電視電影最佳女配角：Jennifer Coolidge《白蓮花大飯店》
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—《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）封「最佳劇情電影」
—《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）封「最佳歌舞/喜劇電影」
—《龍之家族》（House of the Dragon）奪「劇情類最佳影集」
—《小學風雲》（Abbott Elementary）封「最佳音樂及喜劇類影集」
— 奇雲高士拿憑《Yellowstone》奪「劇情類影集最佳男主角」
—《白蓮花大飯店》封「最佳迷你劇集及電視電影」
—Evan Peters憑《食人魔達默》（Monster：The Jeffrey Dahmer Story）奪「迷你劇集及電視電影最佳男主角」
—雅曼達施菲憑《The Dropout》奪「迷你劇集及電視電影最佳女主角」
—Jennifer Coolidge憑《白蓮花大飯店》（The White Lotus ）奪「迷你劇集及電視電影最佳女配角」
—Paul Walter Hauser憑《黑鳥》（Black Bird）奪「迷你劇集及電視電影最佳男配角」
—史提芬史匹堡憑《法貝曼：造夢大師》奪「最佳導演」
—《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）奪「最佳劇本」
—《Argentina, 1985》（阿根廷）封「最佳外語電影」
—姬蒂白蘭芝憑《TÁR》奪「劇情電影最佳女主角」
—Julia Garner憑《黑錢勝地》（Ozark）奪「影集最佳女配角」
—Zendaya憑《Euphoria》封「劇情類影集最佳女主角」
—Austin Butler憑《貓王》（Elvis）封」劇情電影最佳男主角」
—《木偶奇遇記》（Pinocchio）封「最佳動畫」
—哥連法路憑《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）奪「歌舞/喜劇電影最佳男主角」
—楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪「歌舞/喜劇電影最佳女主角」
—Quinta Brunson憑《小學風雲》（Abbott Elementary）奪「音樂及喜劇類影集最佳女主角」
—《大熊餐廳》（The Bear）Jeremy Allen White奪「音樂及喜劇類影集最佳男主角」
—《革命雙雄》（RRR）歌曲《Naatu Naatu》奪「最佳原創歌曲」
—《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）奪「最佳配樂」
—Tyler James Williams憑《小學風雲》（Abbott Elementary）奪「影集最佳男配角」
—安祖娜比莎（Angela Bassett）憑《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever奪「最佳女配角」
—關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪「最佳男配角」