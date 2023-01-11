第80屆電影金球獎，香港時間今早（11/1）揭盅，楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），大熱奪得戲劇類最佳女主角。是繼2019年林家珍（Awkwafin）憑《別告訴她》，第二位亞洲影星奪影后殊榮。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首奪金球獎影后。（視覺中國）

楊紫瓊在致謝辭時，一時感觸：「40年了，我沒有放手，今日終能站在這裡，是很夢幻的旅程。」她還記得第一日來到荷里活，冇諗過可以憑亞洲人面孔會來到這裡。去年60歲的楊紫瓊是繼Awkwafina後，是金球獎史上第二位亞裔影后。她也坦言所有女性都知道，年紀數字愈大，工作機會愈少，「但姊妹們你看，還有跟多優質的電影人在，史提芬史匹堡、占士金馬倫、丹尼波爾。」講到一半，大會突然播放音樂示意她要落台，但楊紫瓊懶理提示，還霸氣道：「拜託收聲！我會打你的，我是說真的。」引來全場掌聲及笑聲。

楊紫瓊要忍受背景音樂的聲浪，繼續致謝辭。（影片截圖）

拍動作電影出身的楊紫瓊，年輕時考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞，1983年參加馬來西亞選美比賽獲得冠軍出道，繼而認識第一任老公潘迪生，雖助她成功打入香港娛樂圈，但二人同樣打得火熱，很快便息影結婚，但對少奶奶生活極不習慣，３年後離婚並重新投入影壇，成為今時今日的國際女星。

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楊紫瓊登上了《TIME》今期封面，成為2022年度風雲人物。(IG圖片)

楊紫瓊是華人首席動作女星，身手不凡的「一代打女」，更是荷里活身價最高的亞洲武打女星。（michelleyeoh_official@IG）

潘迪生助入行並結成夫妻

楊紫瓊來港後，很快便認識富商潘迪生，順利助她打入影壇，而發展得更快的是二人的感情，很快Michelle便在事業與愛情之間，選擇了結婚隱退，不過這段婚姻並不美滿。楊紫瓊曾作客《魯豫有約》時透露，自己按照前夫意願息影全心投入家庭生活，但她感覺生活上就似只能依附潘迪生，令自己感到很迷茫，覺得豪門少奶奶的生活並不適合自己， 最終二人在3年後離婚收場。

現時的楊紫瓊，生活寫意。（IG@michelleyeoh_official）

楊紫瓊第一段婚姻嫁給了香港富商潘迪生，並在事業鼎盛時期選擇息影，可惜只維持了3年就離婚。（微博@智娛至樂）

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相差17年的忘年戀

離婚後的楊紫瓊一直不乏追求者，曾經就傳過與國際導演Olive Stone、香港珠寶商人楊秉梁、當年的寰亞電影公司總裁鐘再思交往過，但多是一瞬即逝。直到多年後，楊紫瓊終遇到真命天子，還要是一段忘年戀。

《奇異女俠玩救宇宙》由楊紫瓊主演，上畫以來一直成為話題。（電影公司提供）

話說楊紫瓊在上海一個晚宴上，認識了法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席，比自己年長17歲的尚·陶德（Jean Todt）。對方見到楊紫瓊便對她一見鍾情，更激動到當晚便忍不住向她下跪表白示愛，此舉讓楊紫瓊受寵若驚，感到既尷尬又驚喜。

楊紫瓊與比她大17歲的尚·陶德(Jean Todt)相戀，男方對她一見鍾情，並展開了猛烈的追求。（michelleyeoh_official@IG）

有指這次強行示愛其實並沒有成功，要去到第二次聚會才成為真正的朋友，並發展成戀人。雖然17年的年齡差，會比外人看起來覺得不配，但楊紫瓊深知自己追求的是心靈上的契合，自己亦不再是年輕的少女心態，喜歡可靠、有内涵的男人。

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楊紫瓊忘年戀近17年依舊甜蜜如初

相戀後，楊紫瓊不時在IG放閃，照片中與男友躺在床上臉貼臉的自拍，附上英文感言：「慶祝交往6000天，更是為了慶祝一個更加團結、富有同情心和更美好的世界。」看來忘年這回事，並沒有動搖Michelle。楊紫瓊認為選擇可以過一輩子的男人，要看對方願不願意接受最真實的你，還要給予對方足夠的信任和尊重。看來二人正正擁有難得的互信。

有指楊紫瓊男朋友尚·陶德(Jean Todt)也早已經向她求婚，但是經過多年的沉澱，他們之間的愛情早已潛移默化地變成了難以割捨的親情，一紙婚書對於楊紫瓊來説不足掛齒，他早已經成為了她生命中不可劃分的一部分。