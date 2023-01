第80屆電影金球獎,香港時間今早(11/1)揭盅,楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),大熱奪得戲劇類最佳女主角。是繼2019年林家珍(Awkwafin)憑《別告訴她》,第二位亞洲影星奪影后殊榮。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首奪金球獎影后。(視覺中國)

楊紫瓊在致謝辭時,一時感觸:「40年了,我沒有放手,今日終能站在這裡,是很夢幻的旅程。」她還記得第一日來到荷里活,冇諗過可以憑亞洲人面孔會來到這裡。去年60歲的楊紫瓊是繼Awkwafina後,是金球獎史上第二位亞裔影后。她也坦言所有女性都知道,年紀數字愈大,工作機會愈少,「但姊妹們你看,還有跟多優質的電影人在,史提芬史匹堡、占士金馬倫、丹尼波爾。」講到一半,大會突然播放音樂示意她要落台,但楊紫瓊懶理提示,還霸氣道:「拜託收聲!我會打你的,我是說真的。」引來全場掌聲及笑聲。

楊紫瓊要忍受背景音樂的聲浪,繼續致謝辭。(影片截圖)

拍動作電影出身的楊紫瓊,年輕時考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞,1983年參加馬來西亞選美比賽獲得冠軍出道,繼而認識第一任老公潘迪生,雖助她成功打入香港娛樂圈,但二人同樣打得火熱,很快便息影結婚,但對少奶奶生活極不習慣,3年後離婚並重新投入影壇,成為今時今日的國際女星。

楊紫瓊登上了《TIME》今期封面,成為2022年度風雲人物。(IG圖片)

楊紫瓊是華人首席動作女星,身手不凡的「一代打女」,更是荷里活身價最高的亞洲武打女星。(michelleyeoh_official@IG)

潘迪生助入行並結成夫妻

楊紫瓊來港後,很快便認識富商潘迪生,順利助她打入影壇,而發展得更快的是二人的感情,很快Michelle便在事業與愛情之間,選擇了結婚隱退,不過這段婚姻並不美滿。楊紫瓊曾作客《魯豫有約》時透露,自己按照前夫意願息影全心投入家庭生活,但她感覺生活上就似只能依附潘迪生,令自己感到很迷茫,覺得豪門少奶奶的生活並不適合自己, 最終二人在3年後離婚收場。

現時的楊紫瓊,生活寫意。(IG@michelleyeoh_official)

楊紫瓊第一段婚姻嫁給了香港富商潘迪生,並在事業鼎盛時期選擇息影,可惜只維持了3年就離婚。(微博@智娛至樂)

相差17年的忘年戀

離婚後的楊紫瓊一直不乏追求者,曾經就傳過與國際導演Olive Stone、香港珠寶商人楊秉梁、當年的寰亞電影公司總裁鐘再思交往過,但多是一瞬即逝。直到多年後,楊紫瓊終遇到真命天子,還要是一段忘年戀。

《奇異女俠玩救宇宙》由楊紫瓊主演,上畫以來一直成為話題。(電影公司提供)

話說楊紫瓊在上海一個晚宴上,認識了法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席,比自己年長17歲的尚·陶德(Jean Todt)。對方見到楊紫瓊便對她一見鍾情,更激動到當晚便忍不住向她下跪表白示愛,此舉讓楊紫瓊受寵若驚,感到既尷尬又驚喜。

楊紫瓊與比她大17歲的尚·陶德(Jean Todt)相戀,男方對她一見鍾情,並展開了猛烈的追求。(michelleyeoh_official@IG)

有指這次強行示愛其實並沒有成功,要去到第二次聚會才成為真正的朋友,並發展成戀人。雖然17年的年齡差,會比外人看起來覺得不配,但楊紫瓊深知自己追求的是心靈上的契合,自己亦不再是年輕的少女心態,喜歡可靠、有内涵的男人。

楊紫瓊忘年戀近17年依舊甜蜜如初

相戀後,楊紫瓊不時在IG放閃,照片中與男友躺在床上臉貼臉的自拍,附上英文感言:「慶祝交往6000天,更是為了慶祝一個更加團結、富有同情心和更美好的世界。」看來忘年這回事,並沒有動搖Michelle。楊紫瓊認為選擇可以過一輩子的男人,要看對方願不願意接受最真實的你,還要給予對方足夠的信任和尊重。看來二人正正擁有難得的互信。

有指楊紫瓊男朋友尚·陶德(Jean Todt)也早已經向她求婚,但是經過多年的沉澱,他們之間的愛情早已潛移默化地變成了難以割捨的親情,一紙婚書對於楊紫瓊來説不足掛齒,他早已經成為了她生命中不可劃分的一部分。