超神經械劫案下｜麥浚龍驚喜演豬肉佬　「找我竟是一齣賀歲電影」

由張敬軒、王菀之、魏浚笙主演的賀歲片《超神經械劫案下》，昨晚（16/1）舉行首映，大家看畢都表示笑料不絕，充滿賀歲氣氛。不過更驚喜是電影有麥浚龍（Juno）客串演Big Boss「黎總」一角，而且仲要係一位豬肉佬，不過唔唏噓。



差不多有10年麥浚龍未有作幕前演出，今次為電影客串一角。（《超神經械劫案下》劇照）

話係豬肉佬，其實造型依然有型。（《超神經械劫案下》劇照）

「為香港本土電影出一分力」

Juno憑《殭屍》晉身導演行列後，已超過十年未有參與電影演出，今次神秘加盟《超神經械劫案下》，助陣飾演黑幫頭目「黎總」一角，為首映禮及優先場的觀眾帶來驚喜。問到參演緣由，Juno親說是收到監製（彭立威）的來電，得知曾合作的副導演應智贇（阿溫）當上導演了，監製說他的新電影中，寫了一個神秘角色希望能夠找到我來演出，對話中談及一些創作點子、角色和方向，最感好奇的是這次找我的竟是一齣賀歲檔期的電影，更是一齣瘋狂喜劇。要知當導演和副導演的工作性質、思維模式大不同，受壓的能耐情況亦大不同，除了希望能夠支持曾經合作的新導演之外，更希望能藉此機會為香港本土電影出一分力。」

Juno得知曾合作的副導演應智贇（阿溫）當上導演，所以今次義不容辭客串。（《超神經械劫案下》劇照）

無論台前或幕後，Juno一直秉持追求完美的宗旨，這次在《超神經械劫案下》化身黑幫頭目，埋位前不忘細心鑽研角色，構思出別樹一幟的「黎總」，Juno解畫：「這次放下幕後創作的崗位，從演活角色的角度出發，一個角色的有趣，有時候不只是既定故事、對白有多奇趣，反而是角色整體、背景，有多少可承載、聯想、留白的發展空間。」這次製作團隊非常年輕，Juno在片場亦真切感受到：「除了一系列熟悉的工作團隊之外，還遇上佷多年輕一輩的新面孔，致現場所有友善尊業的工作人員們，下一次再遇，稱呼我叫Juno可以了，不用叫『導演』！」

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正如Juno所言，當應智贇導演為劇本落筆時，腦海中已有一個問號，並隨即有一個答案，應導演憶述：「到底由誰來飾演『黎總』這個角色？早在寫劇本的時候已經有一個『大膽的想法』——首先，他必須要是一位一登場就會令觀眾雙眼發亮的人，令大家心裡發出『oh my god』的聲音；同時，這個人要願意陪我瘋狂、喜歡新事物、富幽默感、理解我想要追求的效果，達到以上要求，我想，大概只有一個人能勝任，於是我拜托監製（彭立威），邀請這位我心目中認為的『最強反派』！戰戰兢兢的等待，他，一口答應，達成我的心願！謝謝你 Juno！」