黑暗榮耀｜分拆兩部播出原因曝光　網民齊向Netflix要求提早上架

【黑暗榮耀／Netflix／宋慧喬】宋慧喬主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》上架之後獲得廣大喜愛，校園霸凌搭配暗黑復仇題材掀起討論，許多觀眾看得欲罷不能，得知第二部必須等到3月才上架，紛紛哀號：「等不了那麼久！」。隨著反映越來越熱烈，網絡上也出現了討論「可能提早上架」的聲浪，對此南韓Netflix也給出了回應，並透露當初將劇分成兩部公開的原因。



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《黑暗榮耀》在12月底上架，短短3天就達成了2541萬小時的觀看時間，衝進Netflix全球非英語劇集第3名的寶座，而上架兩周後，更是直接奪下了全球非英語劇集第一名，亞洲方面，包含南韓在內，在香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、越南也都坐穩冠軍，此外在加拿大、墨西哥、巴基、法國、德國等歐美地區，也都在Netflix TOP10之列，累積觀看時數也突破了1億大關。

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不過，《黑暗榮耀》第一部的結尾斷在最重要的地方，引發了觀眾對後面劇情的強烈好奇心，更有人直呼：「這要怎麼等到3月？」有不少觀眾直接詢問Netflix有沒有提早上架的可能，但根據Netflix韓方相關人員的說法，先前編劇、導演與劇組就與Netflix針對第二部上架時間進行了慎重的討論，因為一部8集的內容並不短，因此內部討論後一致認為，把兩部公開時間間隔定為3個月是最合適的。

Netflix相關人士還表示：「雖然早已預想到《黑暗榮耀》的迴響會很好，但仍超出了我們預期的程度，感到非常驚訝。」對於觀眾們詢問第二部上架時間的部分，也正式回應：「會按照原定計畫在3月公開第二部，第二部的內容也相當值得大家期待。」

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