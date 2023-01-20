天龍八部之喬峰傳｜甄子丹自揭年輕時周身債　入行拍戲背後有苦衷

【天龍八部之喬峰傳／甄子丹／呂良偉】《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹監製、導演及主演，金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟及近來人氣急升的陳鈺琪共同演出。甄子丹表示想打造一部屬於2023年的武俠作品，全力投入，在香港首映會上，很開心太太汪詩詩覺得電影好看，充分展現愛妻魔人的風格：「她看完《葉問》也只是說了OK，這回說好看，讓我很驚喜，算是滿分了。」



甄子丹近來全力為自導自演的新作《天龍八部之喬峰傳》進行宣傳，電影不但賣出美國、法國、德國、星馬、印尼、土耳其、韓國等多個國家版權，成績比《葉問》更突出！他也展開疫情之後首次的海外造勢活動：「當地的觀眾都好熱情，電影市場好像恢復以往了，重拾以往熱鬧的情景。」

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甄子丹曾在《天龍八部之喬峰傳》的映後活動中透露已拍戲40年，部部都當是自己的最後一部在拍：「我不能眷戀《葉問》的光環，每次拍戲都要做到最好。」他透露年輕時曾經自己開公司導了二部作品，票房失敗，但從沒有放棄過夢想：「但當時欠了很多債，只好努力拍戲還債。」到了《天龍八部之喬峰傳》終於再執導演筒。「拍古裝片真的很有挑戰，讓我更有衝勁和動力去做。」

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而甄子丹的好友呂良偉特別在電影中客串一個神秘角色，和甄子丹有一場交手的動作場面，他透露為了這場戲，訓練體能和動作兩、三年：「為了讓在鏡頭前的身手更靈活，早早開始操練，而且是要和甄子丹對決，他的拳腳又快又重，如果拍攝前才練習，一定來不及，影響效果。」

至於對票房的期許，甄子丹表示有好成績當然開心：「但人生總有高高低低，我有誠意、熱情及努力去做一件事，已經不會差了，希望口碑自然會有好成績。」太太汪詩詩看完表示是自己最喜歡老公的一部作品，讓甄子丹非常開心，汪詩詩說：「我在國外長大，對古裝片不太熟悉，但這部作品會讓我很專注的一直想追看下去。」甄子丹透露當年太座看《葉問》的評價也只是OK，「最重要的是太太喜歡這部作品，已經勝過一切，票房反而不是最重要的了。」

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