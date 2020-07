「宇宙最強」甄子丹慶祝57歲生日,一口氣舉辦許多慶生派對,其中還有一個蛋糕是《葉問》系列及《星際大戰外傳:俠盜一號》(Rogue One: A Star Wars Story)的劇照拼湊而成的電影劇照造型蛋糕,相當具有巧思。

甄子丹也開心留言「Thank you for a wonderful lunch and early celebration #birthdaymonth(謝謝你們為我提前慶生的超棒午餐)」,並另外標註「生日月」,卻遭網友留言恥笑。

此場生日派對來了不少大明星,包括袁詠儀、呂良偉,以及徐子淇,但卻有網友留言「57歲也要慶祝?難不成57歲也算大壽?」隨即有人補刀:「找個理由聚會。」相當尷尬。

