超神經械劫案下︱張敬軒爆魏浚生中二病口頭禪︰我覺得我真係勁

賀歲電影《超神經械劫案下》已於1月21日年三十上映，為今年其中一部重磅賀歲作品，電影由《深宵閃避球》導演應智贇執導，張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只、洪嘉豪等主演。今日（21日）電影上映之際，ViuTV節目《爆谷一周》便邀得《超神經械劫案下》四位主演出席，接受谷德昭訪問，討論電影未有上集先拍下集之謎及新晉演員Jeffrey魏浚笙的片場大小事。



《超神經械劫案下》的主演張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只出席《爆谷一周》節目，接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

《超神經械劫案下》開鏡之初，戲名中並沒有「下」字，而觀眾對電影戲名有「下」字最直接的理解便是續集之意，對於觀眾眾說紛云，主演的張敬軒與Jeffrey魏浚笙各有獨到的理解。Jeffrey魏浚笙首先表示：「《超神經械劫案下》有『下』字的原因，是製造懸念，就是想問『為何是下？』其實小弟是讀Marketing出身的，所以這個字真的不錯，《超神經械劫案下》有噱頭！」Jeffrey說畢，軒公便笑言：「聽他頭頭是道地說了一堆話，又好像甚麼都沒說過，但又幾好聽咁！」

Jeffrey魏浚笙聲稱自己讀Marketing出身，《超神經械劫案下》的「下」字是噱頭。（《爆谷一周》節目截圖）

而張敬軒則在節目中表示，自己其實有份參與改戲名的決定：「其實只是一個名字，是名字的一部份，不是上集、下集的意思。類似『同一屋簷下』一樣，在『超神經械劫案下』究竟發生了甚麼呢？」

張敬軒親自爆料，指《超神經械劫案下》的「下」字只是戲名的一部份，並沒有上下集的意思。（《爆谷一周》節目截圖）

而白只則表示自己也是剛剛才意會到：「我沒份參與，不是很理解。我還在想是否在洽談拍上集，或者已推出了上集，只是我不知道。」軒公則笑言：「可能也會拍上集也說不定！」

張敬軒解釋後，有份參演《超神經械劫案下》的白只才好像意會過來。（《爆谷一周》節目截圖）

在近日的《超神經械劫案下》宣傳中，Jeffrey魏浚笙經常被劇組其他同演笑言患有「中二病」，對於「中二病」的定義，Jeffrey這樣理解：「我一開始都不太知道，本來說話可能自吹自擂、有文有路（張敬軒：「聽起來好像有文有路啦！」），但做出來原來是這樣，對甚麼事情都說『可以！』」

近日常被《超神經械劫案下》同演們嘲笑有「中二病」的Jeffrey魏浚笙，自行解釋甚麼叫「中二病」。（《爆谷一周》節目截圖）

張敬軒更即場大爆Jeffrey在片場的口頭禪：「每次我們不用拍攝，或者看完重播片段，屬於他的某一場戲，我們自己通常也會想怎樣可以做好一點，或者看看鏡頭、燈光之類。這時他就會靠近過來，對我說『軒公，我覺得我真係勁！』，每一次，我告訴你，是每一天，他都會說：「軒公，我覺得我真係勁，頭先可以諗到咁樣演！』」而Jeffrey則笑指：「做演員真的需要自信嘛！」

張敬軒即場演繹Jeffrey魏浚笙在《超神經械劫案下》的拍攝現場自吹自擂的口頭禪。（《爆谷一周》節目截圖）

而白只的版本亦略有不同，白只表示：「你在想事情，他走過來讚自己厲害。我的版本是看完重播後，有人讚他『頭先嗰場戲真係勁』，他就會回應『識嘢喎！』你說，你是不是這樣！」對於兩位前輩一唱一和，連Jeffrey自己也笑得合不攏嘴。

聽完張敬軒的版本，白只則表示他聽聞Jeffrey魏浚笙口頭禪的版本略有不同。（《爆谷一周》節目截圖）

作為影壇的「小鮮肉」，Jeffrey出名靚仔、五官精緻，他笑言自己每日也會先按摩面部兩小時才出門：「其實我有研究過，是活動面部肌肉（張敬軒：「我真的很喜歡聽他認真地說一些『實』在的話」），對表情是有用的，演員要比較生動，要有表情。肌肉要有彈性，左按、右按，除了會靚仔啲之外，表情也可以豐富一點。」張敬軒連忙笑指：「仲要再靚仔啲？畀條生路行下啦好嘛！」笑指Jeffrey是「男人的公敵」。