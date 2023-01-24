喬峰傳 | 王君馨作配搶fo陳鈺琪？　不惜犧牲色相網友嘆：太慘了

由甄子丹執導、監製兼主演的武俠電影《天龍八部之喬峰傳》於近日正式上線，雖然評價褒貶不一，但對於打戲部分觀眾都非常認可，並大讚精彩。



甄子丹、陳鈺琪做男女主角。（劇照）

除了男主角甄子丹之外，該戲還集結陳鈺琪、劉雅瑟、王君馨、惠英紅、張兆輝、吳樾、呂良偉等，陣容相當強大。當中王君馨在飾演的「馬夫人」康敏也備受矚目，早在發布角色海報時，不少網友已大感期待，認為她是最符合選角的一位。

王君馨的角色海報很有人物特徴。（劇照）

原著中，康敏是《天龍八部》反派之一，外貌美艷誘人，奈何生性涼薄，為人自私自利，具有強烈佔有慾，曾是大理鎮南王段正淳的情婦之一，後為丐幫副幫主馬大元妻子，為對付喬峰，不惜以色事人，引誘丐幫中人。雖然王君馨的戲份並不多，但關注度絲毫不低於女主角陳鈺琪飾演的阿朱，尤其是色誘「白世鏡」的一幕，她不只大騷玉白長腿，更同64歲扮演者杜玉明上演吻戲，不惜犧牲色相。除此之外，由於馬夫人間接造成阿朱之死，因此王君馨最後還被飾演阿紫的劉雅瑟毀容，面部潰爛流膿，血肉模糊，令她痛苦不堪，下場非常慘烈。

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出生於1958年的杜玉明比王君馨年長28歲，常年以光頭示人，面相嚴肅冷酷，殺氣十足，因飾演反派聞名，被封為「反派專業戶」，以往罕有感情戲份，想不到今次竟同王君馨有親密戲碼，令觀眾相當震驚。而王君馨曾經在訪問中大讚杜玉明紳士，拍攝色誘吻戲時非常放心，更打趣奪了對方的熒幕初吻。

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