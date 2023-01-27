《黑暗榮耀2》預告分析「9大伏筆逐個數」樸涎鎮手握髮夾暗藏玄機

【黑暗榮耀2】由宋慧喬、李到晛、林智妍等人主演的復仇爽劇《黑暗榮耀》播出就引起極大迴響，日前公開的第二季預告讓觀眾一窺續集內容，雖然只有短短不到2分鐘，但眼利的觀眾也看到了不少伏筆，讓人等不及想看第二季！



內容含第一季的少量劇透，還沒看的朋友可以先收藏，看完後再回來喔！

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一、文同珢母親與樸涎鎮聯手？

在第一季中為了錢不惜出賣女兒，並且在後續只短短出現了不到一分鐘畫面的文同珢母親，在第二季的預告中又出現了。此外預告中也出現了樸涎鎮和母親似乎準備了一袋的現金，猜測有可能是用來收買文同珢母親，像當年一樣出賣文同珢？

二、保姆姜賢南遇害？

為了擺脫家暴丈夫而與文同珢聯手的保姆姜賢南在預告中出現了滿臉是傷的畫面。加上預告有一幕中，樸涎鎮敲打某人車窗的畫面，被猜測可能發現了在跟踪她的薑賢南，因此網友也擔心在第二季中姜賢南可能會出事。

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三、何度領會幫助文同珢嗎？

極為看重社會階級的何度領在第一季中雖然有察覺到妻子的不忠但仍維持表面的和平，在預告中何度領似乎看到了什麼令他相當震驚的畫面（猜測是文同珢被欺凌的畫面）後也露出了少有的情緒，同時還有他對樸涎鎮發火的畫面。網友也很好奇在第一季中很是欣賞文同珢的他，會不會投向文同珢陣營。

四、李蓑羅染髮躲藥檢？

毒蟲李蓑羅在預告中變成了金色，被網友一致認為是為了要躲藥檢而染頭髮。

五、朱如炡和殺父仇人

朱如炡在第一季中投向文同珢陣營並願成為她的儈子手後，第二季終於和朴涎鎮見面，但暫時還不知道他會怎麼幫助文同珢復仇。同時，預告中有一幕看起來是在法庭裡，朱如炡情緒相當激動，猜測跟殺死他父親的殺人魔有關。

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六、樸涎鎮手握的髮夾

在預告中有一幕樸涎鎮坐在自己的衣帽間，手握這一個髮夾，表情十分複雜，網友猜測該髮夾主人應該是第一季死者紹熙的。至於昭熙是怎麼死去，樸涎鎮是否真的是兇手，將在新一季裡揭曉。

七、文同珢的最後一封信

一直籌備著復仇計劃的文同珢18年來過得如同機械人般，不敢幸福大笑也沒有崩潰，但在新的預告中她終於崩潰了，癱坐在地上大喊：「不要再這樣笑了！」網友根據背景看，猜測地點是在金宰寯的服裝店裡，而她怒吼的對像也是金宰寯。她在預告中也說：「我想殺害的涎鎮，這是我給妳的最後一封信。」不知道她最後會不會走上不歸路，和朴涎鎮同歸於盡？

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除了以上出現在預告中的猜測外，也有一些網友猜測的伏筆：



八、樸涎鎮的助理

從劇中樸涎鎮助理的表情看，她是認識文同珢的。而網友也挖出其實她就是文同珢退學後下一個被5人幫欺凌的對象，因此網友們推測她會和文同珢裡應外合執行復仇計劃，但也有一些猜測認為她就是殺死5人幫之一孫慏梧的兇手。

九、房東老婆婆也是受害者？

劇中房東老婆婆雖然很少出現，但她似乎很懂文同珢，不但知道她是名教師而且還以比市面更低的價錢把樸涎鎮家附近的套房租給文同珢，後來朱如炡的診所也是她出租的。有網友就猜測她就是當年被害死的昭熙的婆婆，或許拿下了和解金才成為了當地的包租婆，但也因為愧疚而暗中幫助文同珢。

《黑暗榮耀》第二季將在3月10日上架，看完預告和網友猜測真的讓人太期待第二季內容了！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】