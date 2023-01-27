周星馳親筆揮春贈有緣人　《國產凌凌漆》湖南佬曾守明兒子得賞

周星馳自去年開設IG帳號後，不時分享個人生活與工作點滴，早前踏入2023年元旦節，更特別出PO讓大家當作許願池，反應熱烈。而剛剛在大年初二，亦上載自己親筆寫的「心想事成」揮春，並會贈給20位有緣人。昨晚（26/1）星爺陸續揭曉得獎名單，當中除有明星陳冠希、王菀之等，還有在《國產凌凌漆》飾演湖南佬，已故演員曾守明的兒子。

星爺在大年初二上載寫揮春片段。（IG截圖）

星爺在大年初二，上載了一條短片，並寫道︰「『心想事成符』助你願望成真，新年新氣象，送贈有緣人，請留言証明你就是有緣人（會從中選出20位）」結果反應跟「許願池」同樣熱烈，而星爺亦會挑選部分人作回應。

點擊看得獎者︰

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昨晚星爺開始公布得獎者，當中包括陳冠希、王菀之、Day@COLLAR及台灣藝人賈靜雯，而每個都會短評一句，包括讚王菀之「閣下嘅以退為進很高級」，陳冠希留下的手掌emoji就笑稱他「原來你都識如果神掌」。

曾守明兒子的留言，獲星爺留意。（IG截圖）

而其中一位叫tsangph7的網民，就寫道︰「恭喜發財 希望我係有緣人啦 我阿爸當年就係個（嗰）個同你拍國產凌凌漆個（嗰）位湖南佬 唔知你記唔記得呢 希望你記得啦」事後星爺以「我記得」作回覆，並將「心想事成符」贈予這位有緣人。翻看其帳號，兒子叫曾柏僖，似為保險從業員，嗜好是踢足球。

曾守明6年前廣州猝死

綠葉王曾守明於2017年6月30日，在廣州猝逝，終年58歲。曾守明於1986年無綫電視藝員訓練班出身，曾演出過不少精彩作品，帶給大家不少歡樂。最為人熟悉的就是1994年，演出周星馳電影《國產凌凌漆》，當中飾演籍貫湖南洞庭湖草頭鄉的持槍悍匪，在酒樓綁架小朋友德仔。與周星馳有超過2分鐘的對手戲。

曾守明最為人熟悉的就是1994年，演出周星馳電影《國產凌凌漆》，當中飾演籍貫湖南洞庭湖草頭鄉的持槍悍匪（《國產凌凌漆》影片截圖）

星爺即度即拍「湖南仔」相認一幕

其中最令人難忘是相認一刻，講到兒時村內情況︰「村口長期擺隻狗喺度吠......」、「隻狗咪係我養㗎囉！後尾仲冇端端失咗蹤㖭呀！」而曾守明曾接受過傳媒訪問指，這一幕是周星馳在現場即度即拍，其中Roll機時，有個女仔剛巧經過，導演就叫女途人就照行不用理會，令畫面相映成趣。而「湖南佬」更成為曾守明的得意演繹之作。