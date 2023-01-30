黑暗榮耀｜電髮棒虐待同學17年前真實發生　欺凌者一原因唔使坐監

【黑暗榮耀／Netflix／宋慧喬】宋慧喬在Netflix韓劇《黑暗榮耀》中，因遭受欺凌而踏上復仇之路，挑戰暗黑系女主角「文同珢」大獲好評。



劇中少女版「文同珢」由鄭知蘇飾演，她慘遭「欺凌5人幫」欺負，特別是被欺凌主導者「朴涎鎮」（少女時期由辛叡恩飾演，成人時期由林智妍飾演）用電髮棒在身上烙下遍布滿身的傷痕畫面，讓人看得觸目驚心，而這段劇情其實是韓國真實發生的校園欺凌事件。

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電髮棒欺凌事件是韓國17年前真實發生的校園欺凌，因《黑暗榮耀》熱播而被翻出，讓人震驚，更殘酷的是，現實中的欺凌者並沒有因此坐牢。

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據韓媒《JTBC》報導，當年的欺凌者們並未受到該有的懲罰，主導者雖因涉嫌校園暴力被移交法院，但卻因未成年（中三）而被判由相關機構「監護」，甚至連少年院都不用去。網友直言「法律必需要改變」、「這是為什麼會復仇的原因」、「應該公開當年的欺凌者是誰讓他們接受社會懲罰」。

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