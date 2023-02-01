《風再起時》搶上10/2優先場　梁朝偉︰香港就是香港甚麼都有可能

由美亞娛樂發行、大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品，雙影帝郭富城、梁朝偉強強聯手，夥拍《踏血尋梅》導演、金像編劇翁子光的《風再起時》，將於2月17日全港正式上映，並於2月10日起搶先揭幕上映優先場。

（《風再起時》預告截圖）

今日（1/2）曝光的最新預告以兩大影帝郭富城、梁朝偉對峙的眼神，揭示驍勇果敢的磊樂及內歛善謀的南江之間的暗湧。置身跌宕起伏的殖民地末期香港，兩大傳奇華探長用幾句對白就展現其處身大時代中的觀點，南江含蓄的一句︰「香港就是香港，甚麼都有可能發生。」跟磊樂鋒芒畢露的︰「香港這地方，有本事就是大X晒！」充分展現到兩者性格的迵異，終令彼此分歧漸深。

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由殿堂級影帝許冠文飾演的廉政專員致力打貪，與四大探長磊樂、南江、肥仔B（周文健 飾）及嚴洪（譚耀文 飾）勢成水火。最後，狹路相逢，智勇對峙，到底孰勝孰敗？還需觀眾親自入場揭盅。

到底去到最後，誰是智者。（《風再起時》預告截圖）

《風再起時》以華語影壇難得一見的強勁陣容譜寫這段史詩式的香港命運交響樂章，除首度矚目結合兩大影帝郭富城、梁朝偉外，更史無前例地請來了技驚四座的演員組合，包括殿堂級影帝許冠文，久休復出的周文健，金像金馬級演員譚耀文、金燕玲、春夏，與及杜鵑；參演電影的演員還有演技派謝君豪、張可頤、白只，一眾後起之秀徐天佑、林耀聲、吳卓羲、張繼聰、曾一萱等。

梁朝偉的演繹，不少人看畢覺得可入圍金像獎。（《風再起時》預告截圖）

《風再起時》的故事發生在70年代，香港廉政公署成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的篇章。曾因不受賄而飽受壓迫的警察磊樂（郭富城 飾）與南江（梁朝偉 飾）， 想要改變現狀，而攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，磊樂太太蔡真（杜鵑 飾），因幫其上位而受黑社會遷怒，一直跟隨他們的肥仔B（周文健 飾）及嚴洪（譚耀文 飾）等人，亦幾近翻臉。歷史交替，廉政公署全球通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代謝幕。風再起時，香港已不同往昔。