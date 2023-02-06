《給十九歲的我》暫停公映 戲院公布退票安排
由張婉婷執導的電影《給十九歲的我》，引爆連串風波，片中兩名主角王卓聆（阿聆）及佘麗薇（阿佘）都表示有反對公映，「牛下女車神」李慧詩更發文炮轟張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內。張婉婷並於2月5日開記者會，宣布《給十九歲的我》將會暫停公映及回應指控。
「牛下女車神」李慧詩在社交平台以「氣在心頭」發長文，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，更表示：「我不會看，亦不鼓勵看。」張婉婷2月5日舉行記者會，指會暫停公映《給十九歲的我》，直至先釐清所有問題再決定安排，被問到退票問題，張婉婷表示不熟悉情況，要問發行商。
高先電影院隨即將電影海報落架，不能點擊進入購票畫面，並發文公布退票安排：
已購買2月6日或之後場次之客人，可由即日起至2月19日內憑戲票或購票紀錄根據以下方式進行退票：
(1) 經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，我們會安排信用卡自動退款。退款大概需要8 - 10星期。
(2) 經票房購買受影響場次之客人，可由即起至2月19日內親臨高先電影院票房辦理現金退款或更換其他相等於已購戲票價值的其他場次戲票（如票價有所不同需補回差額）。
(3) 所有已兌換受影響場次之會員積分及換票證亦會安排於8-10星期內自動退回會員電子戶口。
另外嘉禾、Cinema City等均有類似安排，觀眾可由憑戲票或購票紀錄親臨戲院退票，網上購票者亦可獲退款至信用卡。
《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。