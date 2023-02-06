《給十九歲的我》暫停公映　戲院公布退票安排

由張婉婷執導的電影《給十九歲的我》，引爆連串風波，片中兩名主角王卓聆（阿聆）及佘麗薇（阿佘）都表示有反對公映，「牛下女車神」李慧詩更發文炮轟張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內。張婉婷並於2月5日開記者會，宣布《給十九歲的我》將會暫停公映及回應指控。

由張婉婷執導的電影《給十九歲的我》，引爆連串風波，不少網民批評張婉婷導演靠食「人血饅頭」獲利。（陳順禎 攝）

「牛下女車神」李慧詩在社交平台以「氣在心頭」發長文，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，更表示：「我不會看，亦不鼓勵看。」張婉婷2月5日舉行記者會，指會暫停公映《給十九歲的我》，直至先釐清所有問題再決定安排，被問到退票問題，張婉婷表示不熟悉情況，要問發行商。

李慧絲在社交網站撰文炮轟張婉婷，更呼籲網民不要入場睇戲。（網上截圖）

張婉更向過去10年幫過《給十九歲的我》的人說對不起，希望在進行溝通之後會有曙光。(葉志明攝)

高先電影院隨即將電影海報落架，不能點擊進入購票畫面，並發文公布退票安排：

已購買2月6日或之後場次之客人，可由即日起至2月19日內憑戲票或購票紀錄根據以下方式進行退票：

(1) 經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，我們會安排信用卡自動退款。退款大概需要8 - 10星期。

(2) 經票房購買受影響場次之客人，可由即起至2月19日內親臨高先電影院票房辦理現金退款或更換其他相等於已購戲票價值的其他場次戲票（如票價有所不同需補回差額）。

(3) 所有已兌換受影響場次之會員積分及換票證亦會安排於8-10星期內自動退回會員電子戶口。



另外嘉禾、Cinema City等均有類似安排，觀眾可由憑戲票或購票紀錄親臨戲院退票，網上購票者亦可獲退款至信用卡。